Медведев отметил сотрудничество России и Ирана по международной тематике

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев указал на активное сотрудничество России и Ирана по международной тематике в рамках договора о стратегическом партнерстве.
- Медведев отметил консультации и выработку общих позиций при голосовании в ООН и на крупных форумах, таких как ШОС.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал на активное сотрудничество РФ и Ирана по международной тематике в рамках действующего договора о стратегическом партнерстве.
"У нас активная консолидация и сотрудничество по международной тематике именно в рамках договора (о стратегическом партнерстве - ред.), включая консультации и выработку позиций при голосовании в Организации Объединенных Наций, на форумах крупных, где участвует и Россия, и Иран, это и ШОС, и ряд других важных площадок", - сказал Медведев.
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