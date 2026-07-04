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Медведев отметил сотрудничество России и Ирана по международной тематике - РИА Новости, 04.07.2026
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10:18 04.07.2026
Медведев отметил сотрудничество России и Ирана по международной тематике

Медведев указал на активное сотрудничество РФ и Ирана по международной тематике

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев и Масуд Пезешкиан во время встречи в Тегеране
Дмитрий Медведев и Масуд Пезешкиан во время встречи в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Медведев и Масуд Пезешкиан во время встречи в Тегеране
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев указал на активное сотрудничество России и Ирана по международной тематике в рамках договора о стратегическом партнерстве.
  • Медведев отметил консультации и выработку общих позиций при голосовании в ООН и на крупных форумах, таких как ШОС.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал на активное сотрудничество РФ и Ирана по международной тематике в рамках действующего договора о стратегическом партнерстве.
В пятницу Медведев прилетел в Иран для участия в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.
"У нас активная консолидация и сотрудничество по международной тематике именно в рамках договора (о стратегическом партнерстве - ред.), включая консультации и выработку позиций при голосовании в Организации Объединенных Наций, на форумах крупных, где участвует и Россия, и Иран, это и ШОС, и ряд других важных площадок", - сказал Медведев.
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