Медведев отметил сотрудничество России и Ирана по международной тематике

"У нас активная консолидация и сотрудничество по международной тематике именно в рамках договора (о стратегическом партнерстве - ред.), включая консультации и выработку позиций при голосовании в Организации Объединенных Наций, на форумах крупных, где участвует и Россия, и Иран, это и ШОС, и ряд других важных площадок", - сказал Медведев.