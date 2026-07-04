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Медведев передал президенту Ирана соболезнования от Путина - РИА Новости, 04.07.2026
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10:15 04.07.2026
Медведев передал президенту Ирана соболезнования от Путина

Медведев передал Пезешкиану соболезнования от Путина в связи со смертью Хаменеи

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПортрет бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи
Портрет бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Портрет бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампред Совбеза Дмитрий Медведев передал президенту Ирана Масуду Пезешкиану соболезнования от президента Владимира Путина в связи со смертью бывшего верховного лидера республики Али Хаменеи.
  • Визит российской делегации в Иран состоялся по прямому поручению Путина и был посвящен прощанию с Али Хаменеи.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что передал президенту Ирана Масуду Пезешкиану соболезнования от президента РФ Владимира Путина в связи со смертью бывшего верховного лидера республики Али Хаменеи.
Медведев сообщил, что визит российской делегации в Иран состоялся по прямому поручению Путина и был посвящен прощанию Али Хаменеи.
"Мы выразили глубину нашего сочувствия, передали соболезнования… У меня была беседа с президентом Пезешкианом, я ему передал также слова соболезнования от президента Российской Федерации", - сказал Медведев журналистам.
Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
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В миреРоссияИранСШАДмитрий МедведевАли ХаменеиМасуд ПезешкианВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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