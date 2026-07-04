Медведев передал президенту Ирана соболезнования от Путина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зампред Совбеза Дмитрий Медведев передал президенту Ирана Масуду Пезешкиану соболезнования от президента Владимира Путина в связи со смертью бывшего верховного лидера республики Али Хаменеи.
- Визит российской делегации в Иран состоялся по прямому поручению Путина и был посвящен прощанию с Али Хаменеи.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что передал президенту Ирана Масуду Пезешкиану соболезнования от президента РФ Владимира Путина в связи со смертью бывшего верховного лидера республики Али Хаменеи.
"Мы выразили глубину нашего сочувствия, передали соболезнования… У меня была беседа с президентом Пезешкианом, я ему передал также слова соболезнования от президента Российской Федерации", - сказал Медведев журналистам.
Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру.