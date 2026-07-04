Медведев передал президенту Ирана соболезнования от Путина

Краткий пересказ от РИА ИИ Зампред Совбеза Дмитрий Медведев передал президенту Ирана Масуду Пезешкиану соболезнования от президента Владимира Путина в связи со смертью бывшего верховного лидера республики Али Хаменеи.

Визит российской делегации в Иран состоялся по прямому поручению Путина и был посвящен прощанию с Али Хаменеи.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что передал президенту Ирана Масуду Пезешкиану соболезнования от президента РФ Владимира Путина в связи со смертью бывшего верховного лидера республики Али Хаменеи.

Медведев сообщил, что визит российской делегации в Иран состоялся по прямому поручению Путина и был посвящен прощанию Али Хаменеи.

"Мы выразили глубину нашего сочувствия, передали соболезнования… У меня была беседа с президентом Пезешкианом, я ему передал также слова соболезнования от президента Российской Федерации", - сказал Медведев журналистам.