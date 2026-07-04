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Медведев назвал санкции против России незаконными - РИА Новости, 04.07.2026
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10:10 04.07.2026 (обновлено: 11:05 04.07.2026)
Медведев назвал санкции против России незаконными

Медведев: все санкции против России являются незаконными

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что все санкции, введенные против России, являются незаконными.
  • Медведев назвал санкции односторонними незаконными ограничениями.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Все санкции, которые введены против России, являются незаконными, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Все санкции, которые введены в отношении Российской Федерации, скажем, это незаконные санкции. Мы поэтому их даже так не называем. Это односторонние незаконные ограничения", - сказал Медведев, отвечая на вопросы журналистов.
Зампред Совбеза подчеркнул, что все санкции, которые не предусмотренны Уставом ООН или иными международными договорами, не являются законными.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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