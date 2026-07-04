Медведев назвал санкции против России незаконными

Зампред Совбеза подчеркнул, что все санкции, которые не предусмотренны Уставом ООН или иными международными договорами, не являются законными.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.