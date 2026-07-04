Медведев рассказал, как страны могут бороться с санкциями

Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Медведев заявил, что Россия, Иран, Китай и ряд других стран могут обсуждать идею о создании площадки для подсанкционных государств.

Площадка может быть предназначена для выработки позиций по противодействию санкциям и возможному введению контрсанкций.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия, Иран, Китай и ряд других стран могут обсуждать идею о создании площадки подсканкционных государств, чтобы противодействовать незаконным ограничениям, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

« "Я думаю, что мы можем обсуждать идею о том, чтобы создать некий договор или, во всяком случае, некую площадку, на которой государства, подвергшиеся санкциям, могли бы вырабатывать позиции, как им противодействовать. А может быть, даже и контрсанкции вводить. Это касается и России , и Ирана , и сейчас вот Китай подвергся санкциям", - сказал Медведев, отвечая на вопрос журналистов о том, насколько жизнеспособным является предложение о создании "сообщества подсанкционных государств" для противоборства незаконным санкциям.

Зампред Совбеза РФ напомнил, что предложение о подобном сообществе прозвучало несколько лет назад на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) со стороны министра юстиции Ирана, после того как санкции "как из рога изобилия посыпались на Россию".