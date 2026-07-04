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Медведев рассказал, как страны могут бороться с санкциями - РИА Новости, 04.07.2026
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10:03 04.07.2026 (обновлено: 10:06 04.07.2026)
Медведев рассказал, как страны могут бороться с санкциями

Медведев: Россия, Иран и Китай могут создать площадку подсанкционных государств

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что Россия, Иран, Китай и ряд других стран могут обсуждать идею о создании площадки для подсанкционных государств.
  • Площадка может быть предназначена для выработки позиций по противодействию санкциям и возможному введению контрсанкций.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия, Иран, Китай и ряд других стран могут обсуждать идею о создании площадки подсканкционных государств, чтобы противодействовать незаконным ограничениям, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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"Я думаю, что мы можем обсуждать идею о том, чтобы создать некий договор или, во всяком случае, некую площадку, на которой государства, подвергшиеся санкциям, могли бы вырабатывать позиции, как им противодействовать. А может быть, даже и контрсанкции вводить. Это касается и России, и Ирана, и сейчас вот Китай подвергся санкциям", - сказал Медведев, отвечая на вопрос журналистов о том, насколько жизнеспособным является предложение о создании "сообщества подсанкционных государств" для противоборства незаконным санкциям.
Зампред Совбеза РФ напомнил, что предложение о подобном сообществе прозвучало несколько лет назад на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) со стороны министра юстиции Ирана, после того как санкции "как из рога изобилия посыпались на Россию".
"Есть другие страны, в отношении которых Соединенные Штаты, Евросоюз вводили санкции. Но еще раз подчеркиваю, такая очевидная история. Такого рода ограничения незаконны. Значит, им надо сопротивляться", - добавил Медведев.
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