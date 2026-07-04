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Медведев обсудил с Пезешкианом состояние дел в отношениях России и Ирана - РИА Новости, 04.07.2026
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10:03 04.07.2026
Медведев обсудил с Пезешкианом состояние дел в отношениях России и Ирана

Медведев обсудил с Пезешкианом общее состояние дел в отношениях России и Ирана

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил Иран для участия в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.
  • В Тегеране Медведев обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом общее состояние дел в отношениях двух стран и передал слова соболезнования от президента Российской Федерации.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в Тегеране обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом общее состояние дел в отношениях двух стран.
Ранее Медведев прилетел в Иран для участия в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.
"В рамках такого посещения состоялось обсуждение и текущего состояния дел с Ираном. У меня была беседа с президентом Пезешкианом, я ему передал слова соболезнования от президента Российской Федерации. Мы обсудили общее состояние дел", - сказал Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
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В миреИранРоссияТегеран (город)Дмитрий МедведевМасуд ПезешкианАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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