Медведев обсудил с Пезешкианом состояние дел в отношениях России и Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил Иран для участия в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.
- В Тегеране Медведев обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом общее состояние дел в отношениях двух стран и передал слова соболезнования от президента Российской Федерации.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в Тегеране обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом общее состояние дел в отношениях двух стран.
"В рамках такого посещения состоялось обсуждение и текущего состояния дел с Ираном. У меня была беседа с президентом Пезешкианом, я ему передал слова соболезнования от президента Российской Федерации. Мы обсудили общее состояние дел", - сказал Медведев.