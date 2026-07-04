Медведев обсудил с Пезешкианом состояние дел в отношениях России и Ирана

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в Тегеране обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом общее состояние дел в отношениях двух стран.

"В рамках такого посещения состоялось обсуждение и текущего состояния дел с Ираном. У меня была беседа с президентом Пезешкианом, я ему передал слова соболезнования от президента Российской Федерации. Мы обсудили общее состояние дел", - сказал Медведев.