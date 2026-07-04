Медведев прокомментировал ситуацию вокруг переговоров между Ираном и США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что переговоры всегда лучше, чем их отсутствие, но они должны чем-то завершаться.
- Дмитрий Медведев принял участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Тегеране.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Переговоры всегда лучше, чем их отсутствие, но они должны чем-то завершаться, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию вокруг переговоров между Ираном и США.
"Переговоры всегда лучше, чем их отсутствие, мы это понимаем. Но они должны чем-то завершаться", - сказал Медведев по итогам визита, отвечая на вопрос журналистов, имеют ли переговоры между Ираном и США шансы на успех.