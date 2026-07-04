Медведев прокомментировал ситуацию вокруг переговоров между Ираном и США

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Переговоры всегда лучше, чем их отсутствие, но они должны чем-то завершаться, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию вокруг переговоров между Ираном и США.

"Переговоры всегда лучше, чем их отсутствие, мы это понимаем. Но они должны чем-то завершаться", - сказал Медведев по итогам визита, отвечая на вопрос журналистов, имеют ли переговоры между Ираном и США шансы на успех.