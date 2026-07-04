"А ведь он прав": на Западе забили тревогу после предупреждения Медведева

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"А он ведь прав: большое количество оружия не всегда означает большую безопасность. Сдерживание должно уравновешиваться мерами по укреплению доверия. Финляндия была успешным нейтральным государством, а теперь стала крупнейшим фронтом на границе с Россией", — написал Диесен в социальной сети X.