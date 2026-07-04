"А ведь он прав": на Западе забили тревогу после предупреждения Медведева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что Финляндия стала крупнейшим фронтом Запада в противостоянии с Москвой.
- Дмитрий Медведев заявил, что после снятия запрета на размещение у себя ядерного оружия Финляндия попадет на карту целей для российского ядерного вооружения.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Финляндия стала крупнейшим фронтом Запада в противостоянии с Москвой, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
В четверг заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что скандинавская страна после снятия запрета на размещение у себя ядерного оружия попадет на карту целей для российского ядерного вооружения.
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"А он ведь прав: большое количество оружия не всегда означает большую безопасность. Сдерживание должно уравновешиваться мерами по укреплению доверия. Финляндия была успешным нейтральным государством, а теперь стала крупнейшим фронтом на границе с Россией", — написал Диесен в социальной сети X.
В конце июня финский парламент одобрил законодательные поправки, отменяющие действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.
Министр обороны Антти Хяккянен заявлял, что эти поправки нужны только для ситуаций, "связанных с обороной". Власти утверждали, что страна не намерена размещать боеголовки такого вида в мирное время и сохраняет приверженность договору о его нераспространении.