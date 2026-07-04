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Гарбузов: столичный производитель мебели на 25% нарастит производство - РИА Новости, 04.07.2026
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:00 04.07.2026
Гарбузов: столичный производитель мебели на 25% нарастит производство

Столичная мебельная компания вложит в развитие производства более 3 млрд рублей

© Фото : предоставлено пресс-службой ДИППСтоличный производитель мебели на 25% нарастит производство
Столичный производитель мебели на 25% нарастит производство - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой ДИПП
Столичный производитель мебели на 25% нарастит производство
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Столичная компания-производитель мебели планирует инвестировать в новые производственные мощности более трех миллиардов рублей и на 25% нарастить выпуск продукции, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Компания "Феликс", которая в июле отмечает 35-летний юбилей, выпускает различную мебель для офисов, школ и гостиниц.
"В Москве работают свыше 140 мебельных предприятий. Благодаря поддержке города они расширяют ассортимент и наращивают объемы выпуска. Так, одна столичная компания уже 35 лет поставляет качественную мебель по всей стране, неизменно подтверждая высокие стандарты отрасли. В этом году фабрика планирует увеличить поставки продукции на 25%", — привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.
В этом году компания начала строительство нового цеха в Косино-Ухтомском районе Москвы площадью около 7,6 тысячи квадратных метров рядом с уже действующими производственно-складскими объектами. Далее планируется соорудить еще один комплекс площадью более 35 тысяч квадратных метров. Проект реализуется при содействии правительства Москвы в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП).
Москва — крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России. Ежегодно в городе открывается около 150 высокотехнологичных предприятий. Уже сейчас в столице работает более 4,6 тысячи промышленных компаний, где занято свыше 755 тысяч человек. Производителям доступно более 20 эффективных мер поддержки, включая программу компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие инструменты.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАнатолий ГарбузовМосква
 
 
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