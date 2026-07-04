Гарбузов: столичный производитель мебели на 25% нарастит производство

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Столичная компания-производитель мебели планирует инвестировать в новые производственные мощности более трех миллиардов рублей и на 25% нарастить выпуск продукции, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

Компания "Феликс", которая в июле отмечает 35-летний юбилей, выпускает различную мебель для офисов, школ и гостиниц.

"В Москве работают свыше 140 мебельных предприятий. Благодаря поддержке города они расширяют ассортимент и наращивают объемы выпуска. Так, одна столичная компания уже 35 лет поставляет качественную мебель по всей стране, неизменно подтверждая высокие стандарты отрасли. В этом году фабрика планирует увеличить поставки продукции на 25%", — привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.

В этом году компания начала строительство нового цеха в Косино-Ухтомском районе Москвы площадью около 7,6 тысячи квадратных метров рядом с уже действующими производственно-складскими объектами. Далее планируется соорудить еще один комплекс площадью более 35 тысяч квадратных метров. Проект реализуется при содействии правительства Москвы в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП).