Рейтинг@Mail.ru
В Астраханской области мальчика унесло течением реки во время рыбалки - РИА Новости, 04.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:54 04.07.2026
В Астраханской области мальчика унесло течением реки во время рыбалки

Мальчика унесло течением во время рыбалки в Астраханской области, идут поиски

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС России
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник спасательной службы МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Черемуха Астраханской области на реке Бузан унесло течением мальчика, который решил искупаться во время рыбалки.
  • Ведомство сообщило о проведении поисковых работ.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Мальчика унесло течением реки во время рыбалки в селе Черемуха Астраханской области, идут поисковые работы, сообщает МЧС по региону.
«

"ЧП произошло в селе Черемуха. По предварительным данным, группа ребят отправилась на рыбалку на реку Бузан. <...> мальчик решил искупаться. Сильным течением его унесло. Попытки спасти подростка очевидцами оказались безуспешными", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".

Уточняется, что проводятся поисковые работы.
Мурманская область - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В Мурманской области женщину унесло течением во время айс-флоатинга
2 января, 09:14
 
ПроисшествияАстраханская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала