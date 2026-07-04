В Астраханской области мальчика унесло течением реки во время рыбалки

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"ЧП произошло в селе Черемуха. По предварительным данным, группа ребят отправилась на рыбалку на реку Бузан. <...> мальчик решил искупаться. Сильным течением его унесло. Попытки спасти подростка очевидцами оказались безуспешными", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".