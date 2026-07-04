В Астраханской области мальчика унесло течением реки во время рыбалки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Черемуха Астраханской области на реке Бузан унесло течением мальчика, который решил искупаться во время рыбалки.
- Ведомство сообщило о проведении поисковых работ.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Мальчика унесло течением реки во время рыбалки в селе Черемуха Астраханской области, идут поисковые работы, сообщает МЧС по региону.
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"ЧП произошло в селе Черемуха. По предварительным данным, группа ребят отправилась на рыбалку на реку Бузан. <...> мальчик решил искупаться. Сильным течением его унесло. Попытки спасти подростка очевидцами оказались безуспешными", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что проводятся поисковые работы.