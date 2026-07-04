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В Подмосковье 10-летний мальчик на квадроцикле погиб в ДТП - РИА Новости, 04.07.2026
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13:03 04.07.2026 (обновлено: 13:09 04.07.2026)
В Подмосковье 10-летний мальчик на квадроцикле погиб в ДТП

В Подмосковье 10-летний мальчик на квадроцикле погиб в ДТП с пьяным водителем

© Фото : прокуратура Московской областиНа месте ДТП в Павлово-Посадском городском округе Московской области
На месте ДТП в Павлово-Посадском городском округе Московской области - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото : прокуратура Московской области
На месте ДТП в Павлово-Посадском городском округе Московской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Подмосковье произошло ДТП с участием пьяного водителя Toyota Noah и 10-летнего мальчика на квадроцикле.
  • Мальчик получил травмы и был госпитализирован, но, несмотря на медицинскую помощь, скончался.
  • Павлово-Посадская городская прокуратура контролирует расследование уголовного дела о ДТП.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Десятилетний мальчик на квадроцикле погиб в ДТП, которое устроил пьяный водитель легковушки в Подмосковье, сообщает прокуратура Московской области.
По предварительным данным, вечером 3 июля года водитель автомобиля Toyota Noah, будучи пьяным, столкнулся с 10-летним мальчиком на квадроцикле на автомобильной дороге деревня Васютино – Новоозерная – Дальняя в Павлово-Посадском городском округе.
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"В результате дорожной аварии несовершеннолетний водитель квадроцикла получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован, однако несмотря на оказанную медицинскую помощь скончался", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
© Фото : прокуратура Московской областиНа месте ДТП в Павлово-Посадском городском округе Московской области
На месте ДТП в Павлово-Посадском городском округе Московской области - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото : прокуратура Московской области
На месте ДТП в Павлово-Посадском городском округе Московской области
Павлово-Посадская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств происшествия, ход и результаты расследования уголовного дела о ДТП в нетрезвом виде с гибелью человека по неосторожности.
Кроме того, личность подозреваемого установлена, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Toyota Corolla
 
 
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