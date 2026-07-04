На месте ДТП в Павлово-Посадском городском округе Московской области

На месте ДТП в Павлово-Посадском городском округе Московской области

В Подмосковье 10-летний мальчик на квадроцикле погиб в ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ В Подмосковье произошло ДТП с участием пьяного водителя Toyota Noah и 10-летнего мальчика на квадроцикле.

Мальчик получил травмы и был госпитализирован, но, несмотря на медицинскую помощь, скончался.

Павлово-Посадская городская прокуратура контролирует расследование уголовного дела о ДТП.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Десятилетний мальчик на квадроцикле погиб в ДТП, которое устроил пьяный водитель легковушки в Подмосковье, сообщает прокуратура Московской области.

По предварительным данным, вечером 3 июля года водитель автомобиля Toyot a Noah, будучи пьяным, столкнулся с 10-летним мальчиком на квадроцикле на автомобильной дороге деревня Васютино – Новоозерная – Дальняя в Павлово-Посадском городском округе.

"В результате дорожной аварии несовершеннолетний водитель квадроцикла получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован, однако несмотря на оказанную медицинскую помощь скончался", - говорится в канале ведомства на платформе " Макс ".

© Фото : прокуратура Московской области На месте ДТП в Павлово-Посадском городском округе Московской области © Фото : прокуратура Московской области На месте ДТП в Павлово-Посадском городском округе Московской области

Павлово-Посадская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств происшествия, ход и результаты расследования уголовного дела о ДТП в нетрезвом виде с гибелью человека по неосторожности.