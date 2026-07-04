Комбат рассказал, как ВС России в Красном Лимане поражают бронемашины ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Вооруженные силы России в Красном Лимане поражают боевые бронемашины западного производства за счет минирования.

Минирование производится только на маршрутах передвижения противника.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России в Красном Лимане поражают множество боевых бронемашин западного производства за счет минирования, рассказал командир инженерного батальона 45-й отдельной инженерной бригады группировки войск "Запад" с позывным Зима.

"Большое количество поражаем боевых бронированных машин западного образца, типа "Хамви" (HMMWV - ред.), типа Max Pro за счет минирования и потом проводим добивание, чтобы ее невозможно было эвакуировать и в дальнейшем применять", - сказал Зима.

Он подчеркнул, что минирование производится только на тех маршрутах, где передвигается противник.