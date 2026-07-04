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Комбат рассказал, как ВС России в Красном Лимане поражают бронемашины ВСУ - РИА Новости, 04.07.2026
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Комбат рассказал, как ВС России в Красном Лимане поражают бронемашины ВСУ

ВС России в Красном Лимане поражают бронемашины ВСУ за счет минирования

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы России в Красном Лимане поражают боевые бронемашины западного производства за счет минирования.
  • Минирование производится только на маршрутах передвижения противника.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России в Красном Лимане поражают множество боевых бронемашин западного производства за счет минирования, рассказал командир инженерного батальона 45-й отдельной инженерной бригады группировки войск "Запад" с позывным Зима.
"Большое количество поражаем боевых бронированных машин западного образца, типа "Хамви" (HMMWV - ред.), типа Max Pro за счет минирования и потом проводим добивание, чтобы ее невозможно было эвакуировать и в дальнейшем применять", - сказал Зима.
Он подчеркнул, что минирование производится только на тех маршрутах, где передвигается противник.
"Противник в большей степени пытается нарастить свое присутствие, с чем мы успешно боремся", - сказал комбат.
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