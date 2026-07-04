Минобороны рассказало о продвижении в Красном Лимане

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Группировка войск "Запад" завершает овладение городом Красный Лиман, сообщил начальник главного оперативного управления генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
"Войска группировки "Запад" завершают овладение городом Красный Лиман", - сказал Рудской на брифинге в Минобороны РФ.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18