Лантратова помогла приостановить уголовное дело участника СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова помогла приостановить уголовное дело в отношении участника СВО.
- Участник СВО не мог явиться в суд для окончательного вынесения решения, так как находился в зоне боевых действий.
- Суд удовлетворил ходатайство командования о приостановлении производства по делу в связи с заключением контракта.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла приостановить уголовное дело в отношении участника СВО, который из-за нахождения в зоне боевых действий не мог явиться в суд для окончательного вынесения решения судом.
Федеральный омбудсмен рассказал, что в ее аппарат обратились в защиту интересов гражданина, который в межстадийный период судебного производства подписал контракт и отправился в зону СВО. По ее словам, командование части ходатайствовало о приостановлении дела, но так как боец находился в зоне боевых действий, явиться в суд он не мог, из-за чего рассмотрение дела судом откладывалось.
"Мы подключились: направили запросы и ходатайство, отстаивали необходимость соблюдения процессуального порядка. Хорошая новость - суд удовлетворил ходатайство командования, и производство по делу приостановлено в связи с заключением контракта", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
В сообщении она также поблагодарила адвоката и коллег за оперативную и профессиональную работу.
"Мы и дальше будем следить за ходом событий и при необходимости помогать восстанавливать права граждан", - подчеркнула уполномоченный.