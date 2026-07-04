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Лантратова помогла приостановить уголовное дело участника СВО - РИА Новости, 04.07.2026
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Лантратова помогла приостановить уголовное дело участника СВО

Лантратова помогла приостановить дело участника СВО, не явившегося в суд

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова помогла приостановить уголовное дело в отношении участника СВО.
  • Участник СВО не мог явиться в суд для окончательного вынесения решения, так как находился в зоне боевых действий.
  • Суд удовлетворил ходатайство командования о приостановлении производства по делу в связи с заключением контракта.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла приостановить уголовное дело в отношении участника СВО, который из-за нахождения в зоне боевых действий не мог явиться в суд для окончательного вынесения решения судом.
Федеральный омбудсмен рассказал, что в ее аппарат обратились в защиту интересов гражданина, который в межстадийный период судебного производства подписал контракт и отправился в зону СВО. По ее словам, командование части ходатайствовало о приостановлении дела, но так как боец находился в зоне боевых действий, явиться в суд он не мог, из-за чего рассмотрение дела судом откладывалось.
"Мы подключились: направили запросы и ходатайство, отстаивали необходимость соблюдения процессуального порядка. Хорошая новость - суд удовлетворил ходатайство командования, и производство по делу приостановлено в связи с заключением контракта", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
В сообщении она также поблагодарила адвоката и коллег за оперативную и профессиональную работу.
"Мы и дальше будем следить за ходом событий и при необходимости помогать восстанавливать права граждан", - подчеркнула уполномоченный.
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