Лантратова помогла приостановить уголовное дело участника СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова помогла приостановить уголовное дело в отношении участника СВО.

Участник СВО не мог явиться в суд для окончательного вынесения решения, так как находился в зоне боевых действий.

Суд удовлетворил ходатайство командования о приостановлении производства по делу в связи с заключением контракта.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла приостановить уголовное дело в отношении участника СВО, который из-за нахождения в зоне боевых действий не мог явиться в суд для окончательного вынесения решения судом.

Федеральный омбудсмен рассказал, что в ее аппарат обратились в защиту интересов гражданина, который в межстадийный период судебного производства подписал контракт и отправился в зону СВО. По ее словам, командование части ходатайствовало о приостановлении дела, но так как боец находился в зоне боевых действий, явиться в суд он не мог, из-за чего рассмотрение дела судом откладывалось.

"Мы подключились: направили запросы и ходатайство, отстаивали необходимость соблюдения процессуального порядка. Хорошая новость - суд удовлетворил ходатайство командования, и производство по делу приостановлено в связи с заключением контракта", - написала Лантратова в своем канале на платформе " Макс ".

В сообщении она также поблагодарила адвоката и коллег за оперативную и профессиональную работу.