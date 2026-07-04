На Кубани объявили штормовое предупреждение

КРАСНОДАР, 4 июл – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявили на Кубани на воскресенье: возможны ливни, град и ветер с порывами до 25 метров в секунду, сообщил Краснодарский центр по гидрометеологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Краснодарский ЦГМС также сообщил о высокой пожароопасности в регионе. По данным центра, в юго-западных районах Краснодарского края ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Кроме того, местами в северо-западных, северо-восточных, центральных районах, а также на Черноморском побережье Краснодарского края ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.