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На Кубани объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 04.07.2026
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22:09 04.07.2026

На Кубани объявили штормовое предупреждение

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПоследствия ливня
Последствия ливня - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Кубани на воскресенье, 5 июля, объявлено штормовое предупреждение.
  • Ожидается сильный дождь, ливень, град и ветер с порывами до 20–25 метров в секунду.
  • В юго-западных районах Краснодарского края ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса, а в некоторых других районах — высокая пожароопасность четвертого класса.
КРАСНОДАР, 4 июл – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявили на Кубани на воскресенье: возможны ливни, град и ветер с порывами до 25 метров в секунду, сообщил Краснодарский центр по гидрометеологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
"Воскресенье, 5 июля. Объявлено штормовое предупреждение! Краснодарский край... В отдельных районах сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20–25 метров в секунду. Местами ожидаются очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град", - говорится в сообщении.
Краснодарский ЦГМС также сообщил о высокой пожароопасности в регионе. По данным центра, в юго-западных районах Краснодарского края ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Кроме того, местами в северо-западных, северо-восточных, центральных районах, а также на Черноморском побережье Краснодарского края ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.
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