Массовое отключение электроэнергии после аварии на крупной электростанции в Гаване, Куба. Архивное фото

Массовое отключение электроэнергии после аварии на крупной электростанции в Гаване, Куба

© AP Photo / Ramon Espinosa Массовое отключение электроэнергии после аварии на крупной электростанции в Гаване, Куба

На Кубе из-за аварии на подстанции возникли перебои с электроснабжением

Краткий пересказ от РИА ИИ На Кубе наблюдаются масштабные перебои с электроснабжением после аварии на подстанции Victoria de Girón в Гаване.

Энергоблок Felton 1 уже подключен к сети и вырабатывает около 50 мегаватт мощности, постепенно наращивая нагрузку.

Национальная энергосистема Кубы продолжает работать в условиях низкой доступности генерирующих мощностей, и из-за аварии высокий уровень отключений электроэнергии наблюдается по всей территории страны.

МЕХИКО, 4 июл - РИА Новости. На Кубе возникли масштабные сбои с электричеством после аварии на подстанции в Гаване, сообщила госкомпания Unión Eléctrica.

"Авария на подстанции Victoria de Girón в столице в 20.08 вызвала сильные колебания в Национальной электроэнергетической системе и аварийное отключение энергоблоков Rente 3 и Felton 1", — говорится в ее публикации в Facebook*.

В Unión Eléctrica уточнили, что энергоблок Felton 1 уже вновь подключили к сети. Он вырабатывает около 50 мегаватт мощности, постепенно наращивая нагрузку. К базовой генерации также присоединяются энергоблоки ENERGAS.

Национальная энергосистема продолжает работать в условиях низкой доступности генерирующих мощностей.

По данным компании, из-за аварии отключения света происходят на всей территории страны.