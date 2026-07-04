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На Кубе из-за аварии на подстанции возникли перебои с электроснабжением - РИА Новости, 04.07.2026
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06:37 04.07.2026 (обновлено: 06:46 04.07.2026)
На Кубе из-за аварии на подстанции возникли перебои с электроснабжением

На Кубе из-за аварии начались масштабные перебои с электроснабжением

© AP Photo / Ramon EspinosaМассовое отключение электроэнергии после аварии на крупной электростанции в Гаване, Куба
Массовое отключение электроэнергии после аварии на крупной электростанции в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Массовое отключение электроэнергии после аварии на крупной электростанции в Гаване, Куба. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Кубе наблюдаются масштабные перебои с электроснабжением после аварии на подстанции Victoria de Girón в Гаване.
  • Энергоблок Felton 1 уже подключен к сети и вырабатывает около 50 мегаватт мощности, постепенно наращивая нагрузку.
  • Национальная энергосистема Кубы продолжает работать в условиях низкой доступности генерирующих мощностей, и из-за аварии высокий уровень отключений электроэнергии наблюдается по всей территории страны.
МЕХИКО, 4 июл - РИА Новости. На Кубе возникли масштабные сбои с электричеством после аварии на подстанции в Гаване, сообщила госкомпания Unión Eléctrica.
"Авария на подстанции Victoria de Girón в столице в 20.08 вызвала сильные колебания в Национальной электроэнергетической системе и аварийное отключение энергоблоков Rente 3 и Felton 1", — говорится в ее публикации в Facebook*.
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В Unión Eléctrica уточнили, что энергоблок Felton 1 уже вновь подключили к сети. Он вырабатывает около 50 мегаватт мощности, постепенно наращивая нагрузку. К базовой генерации также присоединяются энергоблоки ENERGAS.
Национальная энергосистема продолжает работать в условиях низкой доступности генерирующих мощностей.
По данным компании, из-за аварии отключения света происходят на всей территории страны.
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