В Крыму прокомментировали реакцию Зеленского на освобождение Константиновки

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости назвал бредом отказ Владимира Зеленского признать освобождение российскими войсками города Константиновка в ДНР.

"Реакция Зеленского предсказуема. Его бред - попытка оправдаться перед западными спонсорами, которых он уверял в победах над Россией", - сказал Константинов, комментируя отказ Зеленского признать освобождение российскими войсками Константиновки.

По его словам, пока российские войска вытесняют противника на линии фронта, киевский режим избрал подлую тактику атак на гражданскую инфраструктуру, которыми затем Зеленский хвастается в поездках по западным странам, выдавая за большие военные достижения.