Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал бредом отказ Владимира Зеленского признать освобождение российскими войсками города Константиновка в ДНР.
- Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки 3 июля.
- Путин назвал освобождение Константиновки ключом к освобождению всей территории ДНР и открывающим дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости назвал бредом отказ Владимира Зеленского признать освобождение российскими войсками города Константиновка в ДНР.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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"Реакция Зеленского предсказуема. Его бред - попытка оправдаться перед западными спонсорами, которых он уверял в победах над Россией", - сказал Константинов, комментируя отказ Зеленского признать освобождение российскими войсками Константиновки.
По его словам, пока российские войска вытесняют противника на линии фронта, киевский режим избрал подлую тактику атак на гражданскую инфраструктуру, которыми затем Зеленский хвастается в поездках по западным странам, выдавая за большие военные достижения.