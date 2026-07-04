В Крыму после атаки ВСУ открыли горячую линию

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Горячая линия открыта для приема заявлений и оказания правовой помощи пострадавшим от атаки ВСУ на Крым, сообщает прокуратура республики.

"Прокуратура Республики Крым контролирует соблюдение прав граждан после атаки, в результате которой есть погибший и пострадавшие. Для оперативного приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи в прокуратуре республики организована горячая линия: телефон +7 (978)-986-50-76", - говорится в сообщении.