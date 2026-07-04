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В Крыму после атаки ВСУ открыли горячую линию - РИА Новости, 04.07.2026
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12:12 04.07.2026
В Крыму после атаки ВСУ открыли горячую линию

В Крыму после атаки ВСУ открыли горячую линию для помощи пострадавшим

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В прокуратуре Республики Крым организована горячая линия для приема заявлений и оказания правовой помощи пострадавшим от атаки ВСУ на Крым.
  • Один человек погиб и двое, в том числе 10-летний ребенок, ранены из-за ночной атаки ВСУ на Крым.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Горячая линия открыта для приема заявлений и оказания правовой помощи пострадавшим от атаки ВСУ на Крым, сообщает прокуратура республики.
Один человек погиб и двое, в том числе 10-летний ребенок, ранены из-за ночной атаки ВСУ на Крым, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов.
"Прокуратура Республики Крым контролирует соблюдение прав граждан после атаки, в результате которой есть погибший и пострадавшие. Для оперативного приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи в прокуратуре республики организована горячая линия: телефон +7 (978)-986-50-76", - говорится в сообщении.
Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего, добавили в прокуратуре.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
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