В Крыму при ночной атаке ВСУ погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате ночной атаки ВСУ на Крым погиб один человек.
- Еще двое, в том числе 10-летний ребенок, ранены.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще двое, в том числе 10-летний ребенок, ранены в результате ночной атаки ВСУ на Крым, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибшего и отметил, что власти окажут им всю необходимую помощь.
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