Минпросвещения поддержало включение книг об СВО в образовательные программы

В новом учебном году Минпросвещения начнет поэтапно вводить в школах новый предмет "духовно-нравственная культура России". Как отметил Кравцов, по нему уже готовят учебники. Уроки будут посвящены изучению жизненных путей и взглядов государственных, общественных и культурных деятелей, а также ученых и военных, в том числе героев СВО.