Минпросвещения поддержало включение книг об СВО в образовательные программы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Минпросвещения Сергей Кравцов одобрил идею включить литературные произведения об СВО в школьную программу.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Минпросвещения одобрило идею включить литературные произведения об СВО в школьную программу.
Она прозвучала во время встречи главы ведомства Сергея Кравцова с учителями на площадке парка "Россия — моя история" в Южно-Сахалинске.
"Обсуждалось развитие сети профильных психолого-педагогических классов. Министр также поддержал предложение о включении литературных произведений о специальной военной операции в образовательные программы", — говорится в заявлении пресс-службы.
В новом учебном году Минпросвещения начнет поэтапно вводить в школах новый предмет "духовно-нравственная культура России". Как отметил Кравцов, по нему уже готовят учебники. Уроки будут посвящены изучению жизненных путей и взглядов государственных, общественных и культурных деятелей, а также ученых и военных, в том числе героев СВО.