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Минпросвещения поддержало включение книг об СВО в образовательные программы - РИА Новости, 04.07.2026
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13:17 04.07.2026 (обновлено: 14:45 04.07.2026)
Минпросвещения поддержало включение книг об СВО в образовательные программы

Кравцов поддержал идею включить литературу об СВО в образовательные программы

© РИА Новости / Нина ЗотинаГлава Минпросвещения Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Минпросвещения Сергей Кравцов одобрил идею включить литературные произведения об СВО в школьную программу.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Минпросвещения одобрило идею включить литературные произведения об СВО в школьную программу.
Она прозвучала во время встречи главы ведомства Сергея Кравцова с учителями на площадке парка "Россия — моя история" в Южно-Сахалинске.
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"Обсуждалось развитие сети профильных психолого-педагогических классов. Министр также поддержал предложение о включении литературных произведений о специальной военной операции в образовательные программы", — говорится в заявлении пресс-службы.
В новом учебном году Минпросвещения начнет поэтапно вводить в школах новый предмет "духовно-нравственная культура России". Как отметил Кравцов, по нему уже готовят учебники. Уроки будут посвящены изучению жизненных путей и взглядов государственных, общественных и культурных деятелей, а также ученых и военных, в том числе героев СВО.
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ОбществоРоссияСахалинская областьЮжно-СахалинскСергей Кравцов
 
 
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