Австрийский космонавт рассказал о сотрудничестве с СССР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Австрийский космонавт Франц Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию «Мир» в 1991 году.
- Франц Фибек провел на орбите почти восемь суток, выполняя научные эксперименты в области космической медицины, физики и космических технологий.
- По словам Франца Фибека, сотрудничество Австрии с СССР в космической сфере стало частью пути страны в космос.
ВЕНА, 4 июл - РИА Новости. Австрийский космонавт Франц Фибек в интервью РИА Новости назвал сотрудничество с СССР частью пути Австрии в космос.
Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию "Мир" в 1991 году. Вместе с австрийцем в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров. Фибек провел на орбите почти восемь суток, выполняя научные эксперименты в области космической медицины, физики и космических технологий. Это был первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии.
По словам собеседника агентства, у Австрии и до этого были проекты в области космоса - в беспилотной программе, и не только с Советским Союзом, но и с ESA (Европейским космическим агентством - ред.) и NASA. "То есть сотрудничество уже существовало. И благодаря хорошему взаимодействию между советскими и австрийскими партнерами возникло приглашение отправить австрийского космонавта. В этом смысле можно сказать, что это стало частью пути", - заявил РИА Новости Фибек.