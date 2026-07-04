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Австрийский космонавт рассказал о сотрудничестве с СССР - РИА Новости, 04.07.2026
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Наука
 
01:30 04.07.2026
Австрийский космонавт рассказал о сотрудничестве с СССР

Австрийский космонавт Фибек назвал сотрудничество с СССР частью пути в космос

© NASAПланета Земля
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© NASA
Планета Земля. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Австрийский космонавт Франц Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию «Мир» в 1991 году.
  • Франц Фибек провел на орбите почти восемь суток, выполняя научные эксперименты в области космической медицины, физики и космических технологий.
  • По словам Франца Фибека, сотрудничество Австрии с СССР в космической сфере стало частью пути страны в космос.
ВЕНА, 4 июл - РИА Новости. Австрийский космонавт Франц Фибек в интервью РИА Новости назвал сотрудничество с СССР частью пути Австрии в космос.
Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию "Мир" в 1991 году. Вместе с австрийцем в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров. Фибек провел на орбите почти восемь суток, выполняя научные эксперименты в области космической медицины, физики и космических технологий. Это был первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии.
По словам собеседника агентства, у Австрии и до этого были проекты в области космоса - в беспилотной программе, и не только с Советским Союзом, но и с ESA (Европейским космическим агентством - ред.) и NASA. "То есть сотрудничество уже существовало. И благодаря хорошему взаимодействию между советскими и австрийскими партнерами возникло приглашение отправить австрийского космонавта. В этом смысле можно сказать, что это стало частью пути", - заявил РИА Новости Фибек.
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