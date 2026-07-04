ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Российские военные показали настоящий пример мужества, героизма и отваги, освобождая Константиновку в ДНР в условиях плотной застройки, заявил РИА Новости глава республики Денис Пушилин.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.