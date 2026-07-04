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Пушилин: ВС России показали пример героизма, освобождая Константиновку - РИА Новости, 04.07.2026
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15:11 04.07.2026 (обновлено: 15:19 04.07.2026)
Пушилин: ВС России показали пример героизма, освобождая Константиновку

Пушилин: ВС России показали пример героизма и отваги, освобождая Константиновку

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пушилин заявил, что российские военные проявили мужество и героизм при освобождении Константиновки.
ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Российские военные показали настоящий пример мужества, героизма и отваги, освобождая Константиновку в ДНР в условиях плотной застройки, заявил РИА Новости глава республики Денис Пушилин.
"Наши защитники показали настоящий пример героизма, мужества и отваги, освобождая город в условиях плотной городской застройки, насыщенной промышленными объектами", - сказал Пушилин.
Как подчеркнул глава республики, президент России ставит задачи, направленные на достижение полной безопасности и стабильности в воссоединившихся с ней регионах, а российские военнослужащие четко и выверено их выполняют.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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22 июня 2022, 17:18
 
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