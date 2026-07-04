Комина завоевала золото чемпионата России в групповой велогонке в Казани

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Марина Комина стала победительницей групповой гонки на 128,7 км в рамках чемпионата России по велоспорту на шоссе в Казани.
- Елизавета Арчибасова заняла второе место, Кристина Новикова — третье.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Марина Комина стала победительницей групповой гонки на 128,7 км в рамках проходящего в Казани чемпионата России по велоспорту на шоссе.
Второе место заняла Елизавета Арчибасова, третьей стала Кристина Новикова.
В воскресенье, последний день турнира, пройдет групповая гонка среди мужчин на 198 км.
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