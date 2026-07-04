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Китай намерен развивать отношения с Ираном - РИА Новости, 04.07.2026
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06:04 04.07.2026
Китай намерен развивать отношения с Ираном

В Китае заявили о непоколебимой решимости развивать отношения с Ираном

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРайон Гуомао в Пекине
Район Гуомао в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Район Гуомао в Пекине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Хэ Вэй заявил о непоколебимости решимости Китая развивать отношения с Ираном.
  • Хэ Вэй представлял Китай на церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи и встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
  • КНР готова сотрудничать с Ираном для содействия устойчивому и долгосрочному развитию всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран.
ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. Решимость Китая развивать отношения с Ираном непоколебима, заявил заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента КНР) Хэ Вэй.
Хэ Вэй 3 июля в Тегеране представлял Китай на церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Во время поездки он встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
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"За 55 лет с момента установления дипломатических отношений китайско-иранские отношения демонстрировали стабильное и здоровое развитие... решимость Китая развивать отношения с Ираном остается непоколебимой, и направление китайско-иранских отношений не изменится", - заявил Хэ Вэй, слова которого приводит в субботу на своем сайте МИД КНР.
Китайский политик добавил, что КНР готова сотрудничать с Ираном для содействия устойчивому и долгосрочному развитию всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран.
В пятницу общественные и политические деятели из Ирана и зарубежных стран почтили память аятоллы Хаменеи в соборной мечети имама Хомейни - предшественника Али Хаменеи и первого лидера Исламской Республики.
Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру.
Прощание началось 3 июля - с отдельного мероприятия для иностранных гостей, политических и общественных деятелей. Основная же часть похоронных мероприятий пройдет с 4 по 9 июля в нескольких городах Ирана и соседнего Ирака. Больше всего времени отведено Тегерану, где мероприятия закончатся 6 июля.
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