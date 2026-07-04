Китай намерен развивать отношения с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ Заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Хэ Вэй заявил о непоколебимости решимости Китая развивать отношения с Ираном.

Хэ Вэй представлял Китай на церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи и встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

КНР готова сотрудничать с Ираном для содействия устойчивому и долгосрочному развитию всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран.

ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. Решимость Китая развивать отношения с Ираном непоколебима, заявил заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента КНР) Хэ Вэй.

Хэ Вэй 3 июля в Тегеране представлял Китай на церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Во время поездки он встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

"За 55 лет с момента установления дипломатических отношений китайско-иранские отношения демонстрировали стабильное и здоровое развитие... решимость Китая развивать отношения с Ираном остается непоколебимой, и направление китайско-иранских отношений не изменится", - заявил Хэ Вэй, слова которого приводит в субботу на своем сайте МИД КНР.

Китайский политик добавил, что КНР готова сотрудничать с Ираном для содействия устойчивому и долгосрочному развитию всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран.

В пятницу общественные и политические деятели из Ирана и зарубежных стран почтили память аятоллы Хаменеи в соборной мечети имама Хомейни - предшественника Али Хаменеи и первого лидера Исламской Республики.

Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру.