Китай намерен развивать отношения с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Хэ Вэй заявил о непоколебимости решимости Китая развивать отношения с Ираном.
- Хэ Вэй представлял Китай на церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи и встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
- КНР готова сотрудничать с Ираном для содействия устойчивому и долгосрочному развитию всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран.
ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. Решимость Китая развивать отношения с Ираном непоколебима, заявил заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента КНР) Хэ Вэй.
"За 55 лет с момента установления дипломатических отношений китайско-иранские отношения демонстрировали стабильное и здоровое развитие... решимость Китая развивать отношения с Ираном остается непоколебимой, и направление китайско-иранских отношений не изменится", - заявил Хэ Вэй, слова которого приводит в субботу на своем сайте МИД КНР.
Китайский политик добавил, что КНР готова сотрудничать с Ираном для содействия устойчивому и долгосрочному развитию всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран.
В пятницу общественные и политические деятели из Ирана и зарубежных стран почтили память аятоллы Хаменеи в соборной мечети имама Хомейни - предшественника Али Хаменеи и первого лидера Исламской Республики.
Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру.
Прощание началось 3 июля - с отдельного мероприятия для иностранных гостей, политических и общественных деятелей. Основная же часть похоронных мероприятий пройдет с 4 по 9 июля в нескольких городах Ирана и соседнего Ирака. Больше всего времени отведено Тегерану, где мероприятия закончатся 6 июля.