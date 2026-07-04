Киев попытался нанести комбинированный удар по России, заявили в Минобороны

Краткий пересказ от РИА ИИ В ночь на 4 июля киевский режим предпринял попытку комбинированного удара по территории России.

В атаке использовались ракеты «Фламинго», реактивные системы HIMARS и беспилотники.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В ночь на 4 июля киевский режим предпринял попытку комбинированного удара по территории России с применением ракет "Фламинго", реактивными системами HIMARS и беспилотников, сообщили в Минобороны России.

"В ночь на 4 июля 2026 года киевский режим предпринял попытку комбинированного удара по территории Российской Федерации с применением крылатых ракет большой дальности "Фламинго", реактивных систем залпового огня HIMARS производства США , а также беспилотных летательных аппаратов большой дальности", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, средства ПВО сбили более 500 воздушных целей над российскими регионами, в том числе десять ракет "Фламинго", девять реактивных снарядов HIMARS и 494 беспилотника большой дальности.

В Минобороны назвали эту атаку попыткой Владимира Зеленского отвлечь внимание украинцев и зарубежных спонсоров от последствий российского удара, нанесенного 2 июля по военным объектам в районе Киева, и катастрофического провала обороны ВСУ в Константиновке в ДНР. Там предупредили, что попытка киевского режима нанести ущерб гражданским объектам на территории России получит соответствующий ответ.

В четверг министерство отчиталось о поражении в Киеве и Киевской области не менее пяти предприятий ВПК, а также объектов ТЭК и газораспределительных станций, обеспечивавших работу украинского ВПК.