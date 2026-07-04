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Киев попытался нанести комбинированный удар по России, заявили в Минобороны - РИА Новости, 04.07.2026
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15:59 04.07.2026 (обновлено: 18:40 04.07.2026)
Киев попытался нанести комбинированный удар по России, заявили в Минобороны

Минобороны: ВСУ попытались нанести удар по России с применением «Фламинго»

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ночь на 4 июля киевский режим предпринял попытку комбинированного удара по территории России.
  • В атаке использовались ракеты «Фламинго», реактивные системы HIMARS и беспилотники.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В ночь на 4 июля киевский режим предпринял попытку комбинированного удара по территории России с применением ракет "Фламинго", реактивными системами HIMARS и беспилотников, сообщили в Минобороны России.
"В ночь на 4 июля 2026 года киевский режим предпринял попытку комбинированного удара по территории Российской Федерации с применением крылатых ракет большой дальности "Фламинго", реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, а также беспилотных летательных аппаратов большой дальности", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, средства ПВО сбили более 500 воздушных целей над российскими регионами, в том числе десять ракет "Фламинго", девять реактивных снарядов HIMARS и 494 беспилотника большой дальности.
В Минобороны назвали эту атаку попыткой Владимира Зеленского отвлечь внимание украинцев и зарубежных спонсоров от последствий российского удара, нанесенного 2 июля по военным объектам в районе Киева, и катастрофического провала обороны ВСУ в Константиновке в ДНР. Там предупредили, что попытка киевского режима нанести ущерб гражданским объектам на территории России получит соответствующий ответ.
В четверг министерство отчиталось о поражении в Киеве и Киевской области не менее пяти предприятий ВПК, а также объектов ТЭК и газораспределительных станций, обеспечивавших работу украинского ВПК.
ВС России в ответ на атаки на мирное население последовательно бьют по центрам принятия решений и командные пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.
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