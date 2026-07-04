Сотрудники ТЦК отказались вызвать скорую упавшему при побеге от них мужчине

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Мужчина в Киеве при попытке побега от сотрудников ТЦК ( территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы) во время силовой мобилизации упал и сильно ударился головой, вызывать ему скорую помощь отказались, сообщает украинское издание "Страна.ua".

"Несколько сотрудников ТЦК затолкали мужчину в микроавтобус. Женщина пыталась помешать задержанию. Во время движения микроавтобуса один из сотрудников ТЦК схватил ее за футболку и некоторое время тащил за собой", - говорится в Telegram-канале издания.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.