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Сотрудники ТЦК отказались вызвать скорую упавшему при побеге от них мужчине - РИА Новости, 04.07.2026
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15:05 04.07.2026
Сотрудники ТЦК отказались вызвать скорую упавшему при побеге от них мужчине

В Киеве сотрудники ТЦК отказались вызвать скорую упавшему при побеге от них

© Фото : Одесский горсоветСотрудник военкомата
Сотрудник военкомата - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник военкомата. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Киеве мужчина при попытке побега от сотрудников ТЦК упал и сильно ударился головой.
  • Полицейские проигнорировали требования вызвать скорую помощь и увели мужчину в машину.
  • В Харькове сотрудники ТЦК силой затолкали мужчину в микроавтобус, а также схватили за футболку женщину, которая пыталась помешать задержанию.
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Мужчина в Киеве при попытке побега от сотрудников ТЦК ( территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы) во время силовой мобилизации упал и сильно ударился головой, вызывать ему скорую помощь отказались, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Мобилизация в Киеве: парень, убегая от полицейских, ударился головой и упал. Женщины требовали вызвать скорую, но полицейские проигнорировали и увели его в машину", - говорится в Telegram-канале издания.
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Украинское издание "Время.ua", в свою очередь, сообщило о силовой мобилизации в Харькове.
"Несколько сотрудников ТЦК затолкали мужчину в микроавтобус. Женщина пыталась помешать задержанию. Во время движения микроавтобуса один из сотрудников ТЦК схватил ее за футболку и некоторое время тащил за собой", - говорится в Telegram-канале издания.
Дальнейшая судьба мужчины, которого мобилизовали силой, неизвестна.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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