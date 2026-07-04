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В Минобороны рассказали, чего Киев хотел добиться в Константиновке - РИА Новости, 04.07.2026
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10:53 04.07.2026 (обновлено: 11:21 04.07.2026)
В Минобороны рассказали, чего Киев хотел добиться в Константиновке

МО: ВСУ пытались убедить Запад в способности остановить продвижение ВС РФ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНачальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Сергей Рудской проводит брифинг в Москве
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Сергей Рудской проводит брифинг в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Сергей Рудской проводит брифинг в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что Киев пытался убедить западных кураторов в способности ВСУ остановить продвижение армии РФ в Константиновке.
  • Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки 3 июля.
  • Путин назвал освобождение Константиновки ключом к освобождению всей территории ДНР и открывающим дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Киев в Константиновке пытался убедить западных кураторов в якобы способности ВСУ остановить продвижение армии РФ, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
«
"Командование ВСУ, не жалея жизней украинских солдат, до последнего отдавало приказы держать этот узел обороны. Таким образом, киевский режим пытался убедить западных кураторов в якобы способности украинских войск остановить продвижение российской армии на данном направлении", - заявил Рудской
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РоссияКонстантиновкаКиевСергей РудскойВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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