В Минобороны рассказали, чего Киев хотел добиться в Константиновке

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"Командование ВСУ, не жалея жизней украинских солдат, до последнего отдавало приказы держать этот узел обороны. Таким образом, киевский режим пытался убедить западных кураторов в якобы способности украинских войск остановить продвижение российской армии на данном направлении", - заявил Рудской