МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Киев с 2014 года укреплял оборону Константиновки, активно наращивал ее после падения Бахмута, сообщил журналистам на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ - первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.