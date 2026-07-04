Краткий пересказ от РИА ИИ
- Киев с 2014 года укреплял оборону Константиновки.
- Наращивание оборонительных позиций в городе усилилось после падения Бахмута.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Киев с 2014 года укреплял оборону Константиновки, активно наращивал ее после падения Бахмута, сообщил журналистам на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ - первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Исходя из стратегической важности Константиновки, киевский режим с 2014 года начал создавать в городе хорошо укрепленную систему оборонительных позиций и активно продолжил наращивать ее фортификационное оборудование после падения Бахмута. Ее основу составляли отдельные укрепленные узлы, подготовленные к круговой и длительной обороне", - сказал он.
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