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Число россиян, посетивших Хургаду в этом году, превысило 460 тысяч - РИА Новости, 04.07.2026
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Туризм
 
18:29 04.07.2026 (обновлено: 23:31 04.07.2026)
Число россиян, посетивших Хургаду в этом году, превысило 460 тысяч

РИА Новости: турпоток из России в Хургаду превысил 460 тысяч человек

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТуристы на причале в Хургаде
Туристы на причале в Хургаде - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Павел Львов
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Туристы на причале в Хургаде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число российских туристов, посетивших Хургаду в первом полугодии 2026 года, превысило 460 тысяч.
  • Туристический сектор Хургады продолжает расти за счет восстановления прямых европейских и российских рейсов, а также устойчивого спроса на египетское направление.
  • Загрузка многих гостиниц и курортов Хургады достигает 90–100%.
КАИР, 4 июл - РИА Новости. Число российских туристов, посетивших Хургаду в первом полугодии 2026 года, превысило 460 тысяч, следует из статистического отчета о пассажиропотоке через международный аэропорт Хургады, попавшего в распоряжение РИА Новости.
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"С 1 января по 30 июня 2026 года в Хургаду прибыли 2 092 018 туристов из разных стран, среди них 464 207 граждан России", - написано в отчете.
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Первое место по числу прибытий заняли туристы из Германии — 605 505 человек, что составляет около 30% всего турпотока. На третьем месте оказались туристы из Польши — 219 038 человек.
Также среди наиболее заметных рынков — Великобритания с 184 939 туристами, Чехия с 76 540, Франция с 56 840, Нидерланды с 55 745, Австрия с 48 675 и Швейцария с 47 249 туристами.
Глава палаты туристических компаний и агентств Хургады Сейид аль-Габри заявил журналистам в ходе пресс-конференции, что туристический сектор города продолжает расти за счет восстановления прямых европейских и российских рейсов, а также устойчивого спроса на египетское направление.
В отелях и туристических комплексах Хургады с началом летнего сезона фиксируется заметное оживление. Загрузка многих гостиниц и курортов, по данным местного турсектора, достигает 90-100%. Рост обеспечивают как иностранные туристы из европейских и восточных рынков, так и египтяне, выбирающие отдых на побережье Красного моря.
Генеральный директор одного из отелей в Сахль-Хашише Мухаммед Абдельсабур отметил, выступая перед журналистами, что Хургада переживает один из самых сильных сезонов за последние годы. По его словам, город стал полноценным туристическим направлением, объединяющим пляжный, развлекательный, экологический и спортивный отдых, включая дайвинг, морские прогулки, природные острова и пустынные сафари.
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