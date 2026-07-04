Число россиян, посетивших Хургаду в этом году, превысило 460 тысяч

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число российских туристов, посетивших Хургаду в первом полугодии 2026 года, превысило 460 тысяч.
- Туристический сектор Хургады продолжает расти за счет восстановления прямых европейских и российских рейсов, а также устойчивого спроса на египетское направление.
- Загрузка многих гостиниц и курортов Хургады достигает 90–100%.
КАИР, 4 июл - РИА Новости. Число российских туристов, посетивших Хургаду в первом полугодии 2026 года, превысило 460 тысяч, следует из статистического отчета о пассажиропотоке через международный аэропорт Хургады, попавшего в распоряжение РИА Новости.
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"С 1 января по 30 июня 2026 года в Хургаду прибыли 2 092 018 туристов из разных стран, среди них 464 207 граждан России", - написано в отчете.
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Также среди наиболее заметных рынков — Великобритания с 184 939 туристами, Чехия с 76 540, Франция с 56 840, Нидерланды с 55 745, Австрия с 48 675 и Швейцария с 47 249 туристами.
Глава палаты туристических компаний и агентств Хургады Сейид аль-Габри заявил журналистам в ходе пресс-конференции, что туристический сектор города продолжает расти за счет восстановления прямых европейских и российских рейсов, а также устойчивого спроса на египетское направление.
В отелях и туристических комплексах Хургады с началом летнего сезона фиксируется заметное оживление. Загрузка многих гостиниц и курортов, по данным местного турсектора, достигает 90-100%. Рост обеспечивают как иностранные туристы из европейских и восточных рынков, так и египтяне, выбирающие отдых на побережье Красного моря.
Генеральный директор одного из отелей в Сахль-Хашише Мухаммед Абдельсабур отметил, выступая перед журналистами, что Хургада переживает один из самых сильных сезонов за последние годы. По его словам, город стал полноценным туристическим направлением, объединяющим пляжный, развлекательный, экологический и спортивный отдых, включая дайвинг, морские прогулки, природные острова и пустынные сафари.