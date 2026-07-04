Число россиян, посетивших Хургаду в этом году, превысило 460 тысяч

Краткий пересказ от РИА ИИ Число российских туристов, посетивших Хургаду в первом полугодии 2026 года, превысило 460 тысяч.

Туристический сектор Хургады продолжает расти за счет восстановления прямых европейских и российских рейсов, а также устойчивого спроса на египетское направление.

Загрузка многих гостиниц и курортов Хургады достигает 90–100%.

КАИР, 4 июл - РИА Новости. Число российских туристов, посетивших Хургаду в первом полугодии 2026 года, превысило 460 тысяч, следует из статистического отчета о пассажиропотоке через международный аэропорт Хургады, попавшего в распоряжение РИА Новости.

« "С 1 января по 30 июня 2026 года в Хургаду прибыли 2 092 018 туристов из разных стран, среди них 464 207 граждан России", - написано в отчете.

Первое место по числу прибытий заняли туристы из Германии — 605 505 человек, что составляет около 30% всего турпотока. На третьем месте оказались туристы из Польши — 219 038 человек.

Также среди наиболее заметных рынков — Великобритания с 184 939 туристами, Чехия с 76 540, Франция с 56 840, Нидерланды с 55 745, Австрия с 48 675 и Швейцария с 47 249 туристами.

Глава палаты туристических компаний и агентств Хургады Сейид аль-Габри заявил журналистам в ходе пресс-конференции, что туристический сектор города продолжает расти за счет восстановления прямых европейских и российских рейсов, а также устойчивого спроса на египетское направление.

В отелях и туристических комплексах Хургады с началом летнего сезона фиксируется заметное оживление. Загрузка многих гостиниц и курортов, по данным местного турсектора, достигает 90-100%. Рост обеспечивают как иностранные туристы из европейских и восточных рынков, так и египтяне, выбирающие отдых на побережье Красного моря.