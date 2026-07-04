На маршрутах полетов в Калининград и обратно сняли ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Временные ограничения на маршрутах воздушного движения для полетов в Калининград и из него сняты.
- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Временные ограничения на маршрутах воздушного движения для полетов в Калининград и из него сняты, сообщила Росавиация.
"Временные ограничения на маршрутах воздушного движения для полетов в/из Калининграда сняты. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.