В Ярославле открыли "Улицу Ангела"

Краткий пересказ от РИА ИИ В Ярославле состоялось открытие первой в России «Улицы Ангела» — нового общественного пространства с арт-объектами, символизирующими заботу, духовность и семейные ценности.

Ярославль стал первым городом проекта «Ангельский пояс России», который объединит 89 городов и 11 знаковых горнолыжных курортов.

В рамках кинофестиваля «В кругу семьи» в Ярославле состоится премьера художественного фильма «Улица Ангела», идея которого легла в основу проекта «Ангельский пояс России».

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июл - РИА Новости. В Ярославле в рамках XXI Международного кинофестиваля "В кругу семьи" состоялось торжественного открытие первой в России "Улицы Ангела" - нового общественного пространства с арт-объектами, символизирующими заботу, духовность и семейные ценности, сообщили РИА Новости организаторы.

Ярославль стал первым городом большого всероссийского проекта "Ангельский пояс России", который объединит 89 городов и 11 знаковых горнолыжных курортов, создавая в стране новые общественные пространства и маршрут семейного туризма и культурного притяжения. Новое общественное пространство в Ярославле открылось на улице Нахимсона.

В рамках XXI Международного кинофестиваля "В кругу семьи", который откроется в Ярославле в субботу вечером и продлится до 7 июля, также состоится премьера художественного фильма "Улица Ангела". Идея фильма легла в основу зарождения проекта "Ангельский пояс России".

Проект предполагает создание общественных пространств с арт-объектами, символизирующими заботу, духовность и семейные ценности. Оформление включает в себя элементы городского дизайна, которые были использованы в фильме.