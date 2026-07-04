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В Ярославле открыли "Улицу Ангела" - РИА Новости, 04.07.2026
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22:32 04.07.2026
В Ярославле открыли "Улицу Ангела"

В Ярославле открыли первую в России "Улицу Ангела"

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЦентр Ярославля
Центр Ярославля - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Центр Ярославля. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ярославле состоялось открытие первой в России «Улицы Ангела» — нового общественного пространства с арт-объектами, символизирующими заботу, духовность и семейные ценности.
  • Ярославль стал первым городом проекта «Ангельский пояс России», который объединит 89 городов и 11 знаковых горнолыжных курортов.
  • В рамках кинофестиваля «В кругу семьи» в Ярославле состоится премьера художественного фильма «Улица Ангела», идея которого легла в основу проекта «Ангельский пояс России».
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июл - РИА Новости. В Ярославле в рамках XXI Международного кинофестиваля "В кругу семьи" состоялось торжественного открытие первой в России "Улицы Ангела" - нового общественного пространства с арт-объектами, символизирующими заботу, духовность и семейные ценности, сообщили РИА Новости организаторы.
Ярославль стал первым городом большого всероссийского проекта "Ангельский пояс России", который объединит 89 городов и 11 знаковых горнолыжных курортов, создавая в стране новые общественные пространства и маршрут семейного туризма и культурного притяжения. Новое общественное пространство в Ярославле открылось на улице Нахимсона.
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В рамках XXI Международного кинофестиваля "В кругу семьи", который откроется в Ярославле в субботу вечером и продлится до 7 июля, также состоится премьера художественного фильма "Улица Ангела". Идея фильма легла в основу зарождения проекта "Ангельский пояс России".
Проект предполагает создание общественных пространств с арт-объектами, символизирующими заботу, духовность и семейные ценности. Оформление включает в себя элементы городского дизайна, которые были использованы в фильме.
В широкий прокат картина выйдет осенью. Ключевая идея - чудо, которого часто не хватает в жизни. Картина рассказывает об Ангеле, который 500 лет трудится на одной улице, но однажды он решил, что больше не нужен людям, которые занимаются исключительно бытовыми проблемами и не слышат его.
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