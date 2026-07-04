Тимура Иванова в СИЗО навестили мать и гражданская жена

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывшего замминистра обороны Тимура Иванова навестили в СИЗО «Лефортово» его мать и гражданская супруга.

Свидания близких с Ивановым в СИЗО разрешены судом и проходят под контролем сотрудников изолятора.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Мать и гражданская супруга бывшего замминистра обороны Тимура Иванова навестили его в СИЗО "Лефортово", где он находится по делу о взятках на 1,3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник из его окружения.

В мае суд разрешил близким Иванова свидания с ним в СИЗО. Согласно ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" свидания с родственниками и иными лицами проходят под контролем сотрудников изолятора.

"Обе, мать и супруга, уже навестили Иванова в СИЗО", - сказала собеседница агентства.

Суд в Москве в апреле приступил к рассмотрению дела Иванова о взятках на сумму 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Процесс проходит в закрытом режиме. Иванов вину не признает, второй фигурант - соучредитель "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин с обвинением согласился.

По версии следствия, Фомин оказывал Иванову работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания за его покровительство.