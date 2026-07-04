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Тимура Иванова в СИЗО навестили мать и гражданская жена - РИА Новости, 04.07.2026
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05:15 04.07.2026
Тимура Иванова в СИЗО навестили мать и гражданская жена

Экс-замминистра обороны Тимура Иванова в СИЗО навестили мать и гражданская жена

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыТимур Иванов
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Тимур Иванов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшего замминистра обороны Тимура Иванова навестили в СИЗО «Лефортово» его мать и гражданская супруга.
  • Свидания близких с Ивановым в СИЗО разрешены судом и проходят под контролем сотрудников изолятора.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Мать и гражданская супруга бывшего замминистра обороны Тимура Иванова навестили его в СИЗО "Лефортово", где он находится по делу о взятках на 1,3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник из его окружения.
В мае суд разрешил близким Иванова свидания с ним в СИЗО. Согласно ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" свидания с родственниками и иными лицами проходят под контролем сотрудников изолятора.
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"Обе, мать и супруга, уже навестили Иванова в СИЗО", - сказала собеседница агентства.
Суд в Москве в апреле приступил к рассмотрению дела Иванова о взятках на сумму 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Процесс проходит в закрытом режиме. Иванов вину не признает, второй фигурант - соучредитель "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин с обвинением согласился.
По версии следствия, Фомин оказывал Иванову работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания за его покровительство.
Год назад Иванов был осужден на 13 лет колонии со штрафом 100 миллионов рублей за растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы.
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