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Историк напомнил о пользе сотрудничества России и США в кризисные времена - РИА Новости, 04.07.2026
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10:40 04.07.2026
Историк напомнил о пользе сотрудничества России и США в кризисные времена

Историк Фоглсонг: Россия и США всегда находили точки соприкосновения

© Иллюстрация РИА НовостиСША, Россия
США, Россия - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Иллюстрация РИА Новости
США, Россия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главным уроком долгой истории российско-американских отношений является способность двух государств находить точки соприкосновения даже в периоды противостояния.
  • Примеры сотрудничества: подписание Договора о частичном запрещении ядерных испытаний в 1963 году и договоров о сокращении ядерных вооружений с декабря 1987 года по 2010 год.
ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Главным уроком долгой истории российско-американских отношений является способность двух государств находить точки соприкосновения даже в периоды противостояния, сообщил РИА Новости историк американо-российских отношений Ратгерского университета Дэвид Фоглсонг.
"Даже после усиления напряженности и разногласий в XX веке две страны сотрудничали во время мировых войн, а также по таким вопросам, как испытания и распространение ядерного оружия", - сказал историк.
Именно способность Вашингтона и Москвы вести взаимовыгодное сотрудничество, по мнению Фоглсонга, является главным уроком истории российско-американских отношений.
В качестве конкретных примеров он привел подписание Договора о частичном запрещении ядерных испытаний в 1963 году и договоров о сокращении ядерных вооружений с декабря 1987 года по 2010 год.
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