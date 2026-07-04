Историк напомнил о пользе сотрудничества России и США в кризисные времена

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главным уроком долгой истории российско-американских отношений является способность двух государств находить точки соприкосновения даже в периоды противостояния.
- Примеры сотрудничества: подписание Договора о частичном запрещении ядерных испытаний в 1963 году и договоров о сокращении ядерных вооружений с декабря 1987 года по 2010 год.
ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Главным уроком долгой истории российско-американских отношений является способность двух государств находить точки соприкосновения даже в периоды противостояния, сообщил РИА Новости историк американо-российских отношений Ратгерского университета Дэвид Фоглсонг.
"Даже после усиления напряженности и разногласий в XX веке две страны сотрудничали во время мировых войн, а также по таким вопросам, как испытания и распространение ядерного оружия", - сказал историк.
Именно способность Вашингтона и Москвы вести взаимовыгодное сотрудничество, по мнению Фоглсонга, является главным уроком истории российско-американских отношений.
В качестве конкретных примеров он привел подписание Договора о частичном запрещении ядерных испытаний в 1963 году и договоров о сокращении ядерных вооружений с декабря 1987 года по 2010 год.
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