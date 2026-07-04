Медведев назвал удары США по Ирану прискорбными фактами

"Иран ничем Соединенным Штатам Америки не угрожал. Более того, находился в состоянии переговоров с американской делегацией и выхода на некие договоренности. И вот в этот момент и было издано указание о нанесении ударов по Ирану. Это прискорбный факт, который говорит о разрушении системы международного права", - подчеркнул Медведев.