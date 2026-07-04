Медведев назвал удары США по Ирану прискорбными фактами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что удары США по Ирану — прискорбный факт, говорящий о разрушении системы международного права.
- По мнению Медведева, действия США были абсолютно не спровоцированными, так как Иран не угрожал США и находился в состоянии переговоров с американской делегацией.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Удары США по Ирану в момент, когда шли переговоры - прискорбный факт, говорящий о разрушении системы международного права, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Иран ничем Соединенным Штатам Америки не угрожал. Более того, находился в состоянии переговоров с американской делегацией и выхода на некие договоренности. И вот в этот момент и было издано указание о нанесении ударов по Ирану. Это прискорбный факт, который говорит о разрушении системы международного права", - подчеркнул Медведев.