Иран с честью преодолел тяжелейшее испытание, заявил Медведев

"Мне кажется, в целом Иран с честью преодолел это тяжелейшее испытание. И я не так давно сказал, что Иран вместо настоящего ядерного оружия обнаружил у себя другое оружие, которое не слабее ядерного, а именно Ормузский пролив, который имеет сложный международный статус, связанный и с наличием Ирана с одной стороны, и Омана с другой стороны, и того, как осуществляется проход через этот пролив", - сказал Медведев журналистам.