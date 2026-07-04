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Иран с честью преодолел тяжелейшее испытание, заявил Медведев - РИА Новости, 04.07.2026
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10:18 04.07.2026 (обновлено: 10:19 04.07.2026)
Иран с честью преодолел тяжелейшее испытание, заявил Медведев

Медведев: в целом Иран с честью преодолел тяжелейшее испытание

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПанорама Тегерана
Панорама Тегерана - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Иран с честью преодолел тяжелейшее испытание.
  • Медведев отметил, что Иран обнаружил у себя «оружие, которое не слабее ядерного» — Ормузский пролив.
  • По мнению Медведева, перекрыв движение по проливу, Иран показал свою силу.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Иран с честью преодолел тяжелейшее испытание, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря об атаках на страну.
Медведев в пятницу посетил Иран для участия в церемонии прощания с бывшим верховным лидером республики Али Хаменеи.
"Мне кажется, в целом Иран с честью преодолел это тяжелейшее испытание. И я не так давно сказал, что Иран вместо настоящего ядерного оружия обнаружил у себя другое оружие, которое не слабее ядерного, а именно Ормузский пролив, который имеет сложный международный статус, связанный и с наличием Ирана с одной стороны, и Омана с другой стороны, и того, как осуществляется проход через этот пролив", - сказал Медведев журналистам.
Он отметил, что, перекрыв движение по проливу, Иран показал свою силу - теперь вокруг этого вопроса идут обсуждения и достигаются договоренности о том, каким образом этот пролив будет дальше функционировать.
Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру.
Интервью Дмитрия Медведева по итогам визита в Иран - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
Иран показал силу, перекрыв движение в Ормузе, заявил Медведев
Вчера, 10:06
 
В миреИранРоссияОрмузский проливДмитрий МедведевАли Хаменеи
 
 
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