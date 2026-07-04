Ирану будет трудно договориться с США о восстановлении, считает Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев считает, что достигнуть договоренностей по выделению средств на восстановление Ирана будет чрезвычайно трудно.
- Дмитрий Медведев принял участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Тегеране.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Тегерану и Вашингтону будет чрезвычайно трудно достигнуть договоренностей по выделению средств на восстановление Ирана, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Отвечая на вопросы журналистов по итогам визита, Медведев отметил, что процесс выхода на окончательные договоренности между Ираном и США будет архисложным.
"Достигнуть договоренностей по ряду позиций, включая, например, выделение денег на восстановление Ирана, будет чрезвычайно трудно", - сказал Медведев.