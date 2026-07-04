Ирану будет трудно договориться с США о восстановлении, считает Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Медведев считает, что достигнуть договоренностей по выделению средств на восстановление Ирана будет чрезвычайно трудно.

Дмитрий Медведев принял участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Тегеране.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Тегерану и Вашингтону будет чрезвычайно трудно достигнуть договоренностей по выделению средств на восстановление Ирана, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

В пятницу Медведев принял участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Тегеране.

Отвечая на вопросы журналистов по итогам визита, Медведев отметил, что процесс выхода на окончательные договоренности между Ираном и США будет архисложным.