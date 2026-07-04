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Ирану будет трудно договориться с США о восстановлении, считает Медведев - РИА Новости, 04.07.2026
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10:13 04.07.2026
Ирану будет трудно договориться с США о восстановлении, считает Медведев

Медведев: Ирану будет трудно договориться с США о средствах на восстановление

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев считает, что достигнуть договоренностей по выделению средств на восстановление Ирана будет чрезвычайно трудно.
  • Дмитрий Медведев принял участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Тегеране.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Тегерану и Вашингтону будет чрезвычайно трудно достигнуть договоренностей по выделению средств на восстановление Ирана, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
В пятницу Медведев принял участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Тегеране.
Отвечая на вопросы журналистов по итогам визита, Медведев отметил, что процесс выхода на окончательные договоренности между Ираном и США будет архисложным.
"Достигнуть договоренностей по ряду позиций, включая, например, выделение денег на восстановление Ирана, будет чрезвычайно трудно", - сказал Медведев.
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