Медведев: никакого серьезного повода для атаки Ирана со стороны США не было

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Никакого серьезного повода для атаки Ирана со стороны США не было, агрессивные действия не были спровоцированы, убежден зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Никакого серьезного повода для американской атаки не было. Иными словами, такого рода агрессивные действия Соединенных Штатов Америки были абсолютно не спровоцированными. Иран ничем Соединенным Штатам Америки не угрожал", - сказал Медведев журналистам.