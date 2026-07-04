Рейтинг@Mail.ru
Медведев: никакого серьезного повода для атаки Ирана со стороны США не было - РИА Новости, 04.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:08 04.07.2026

Медведев: никакого серьезного повода для атаки Ирана со стороны США не было

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что у США не было серьезного повода для атаки на Иран.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Никакого серьезного повода для атаки Ирана со стороны США не было, агрессивные действия не были спровоцированы, убежден зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Ранее Медведев прилетел в Иран для участия в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.
"Никакого серьезного повода для американской атаки не было. Иными словами, такого рода агрессивные действия Соединенных Штатов Америки были абсолютно не спровоцированными. Иран ничем Соединенным Штатам Америки не угрожал", - сказал Медведев журналистам.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Россия скорбит вместе с народом Ирана из-за гибели Хаменеи, заявил Медведев
3 июля, 19:05
 
В миреИранСШАРоссияДмитрий МедведевАли Хаменеи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала