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Иран показал силу, перекрыв движение в Ормузе, заявил Медведев - РИА Новости, 04.07.2026
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10:06 04.07.2026 (обновлено: 11:02 04.07.2026)
Иран показал силу, перекрыв движение в Ормузе, заявил Медведев

Медведев: Иран показал свою силу, перекрыв движение в Ормузском проливе

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран перекрыл движение в Ормузском проливе.
  • Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев посетил Иран для участия в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Иран показал свою силу, перекрыв движение в Ормузском проливе, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Перекрыв движение (в Ормузском проливе - ред.) Иран, конечно, в этом смысле показал свою силу, вокруг этого и идут разговоры, достигаются договоренности о том, каким образом этот пролив будет дальше функционировать", - сказал Медведев, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Иран.
Медведев в пятницу посетил Иран для участия в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
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