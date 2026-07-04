Иран показал силу, перекрыв движение в Ормузе, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран перекрыл движение в Ормузском проливе.
- Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев посетил Иран для участия в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Иран показал свою силу, перекрыв движение в Ормузском проливе, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Перекрыв движение (в Ормузском проливе - ред.) Иран, конечно, в этом смысле показал свою силу, вокруг этого и идут разговоры, достигаются договоренности о том, каким образом этот пролив будет дальше функционировать", - сказал Медведев, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Иран.
Медведев в пятницу посетил Иран для участия в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.