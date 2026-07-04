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Великое прощание: Иран потерял лидера, но получил опору и защитника - РИА Новости, 04.07.2026
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08:00 04.07.2026

Великое прощание: Иран потерял лидера, но получил опору и защитника

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Петр Акопов
Петр Акопов
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В Иране началась церемония прощания с аятоллой Али Хаменеи — верховным руководителем Исламской Республики Иран, убитым в первый день американо-израильской агрессии 28 февраля. В Тегеране уже назвали происходящее "самым важным событием этого столетия" — действительно, прощание с 86-летним лидером станет не просто самыми многолюдными похоронами (да и вообще самым масштабным мероприятием) в истории человечества, но и демонстрацией веры и воли древнего народа.
Сама по себе церемония беспрецедентна: с рахбаром Хаменеи будут прощаться шесть дней, его погребение состоится только в следующий четверг в родном для него (и священном для иранцев) Мешхеде. А со вчерашнего дня началось прощание в Тегеране. В столице оно пройдет до понедельника, потом гроб перенесут в священный город Кум, после чего церемония продлится уже за границей — в самых главных для шиитов иракских городах Кербела и Неджефе. И только после этого аятолла упокоится в Мешхеде.
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Кроме многочисленных иностранных делегаций (Россию представляет Дмитрий Медведев), ожидается участие более 20 миллионов человек, что вдвое превышает число участников похорон в 1989 году имама Хомейни — создателя Исламской Республики и предшественника Хаменеи. С имамом, правда, прощались всего два дня, но его похорон не пришлось ждать четыре месяца, как сейчас. Иранцы откладывали прощание из-за войны и потому, что угроза убийства нового лидера в ходе церемонии была вполне реальной. Израиль фактически приговорил Моджтабу Хаменеи к смерти — и даже не скрывает намерения убить его. То есть сделать то, что вместе с Америкой он совершил с его отцом, женой, дочерью, сестрой и свояком. Ведь при ударе по дому аятоллы был убит не только он сам, но и члены его семьи, включая 14-месячную внучку.
Поэтому сейчас иранцы прощаются с пятью Хаменеи, хотя агрессоры, конечно, рассчитывали убить всю семью лидера. Но жена и сын выжили — и раненый Моджтаба занял место отца. До сих пор неясно, придет ли он на публичные церемонии: уже не столько из-за опасений перед израильским ударом (бомбить похороны Нетаньяху все-таки не решится, да и американцы вроде бы запретили Израилю пытаться убить нового лидера), сколько из-за проблем со здоровьем, ведь непонятно, насколько он уже успел поправиться. Если же новый верховный лидер все же предстанет перед народом и миром, это само по себе станет дополнительным подтверждением не просто победы жизни над смертью, но и торжества Ирана, выстоявшего под ударами самой мощной мировой державы.
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Иран в любом случае победил. Али Хаменеи стал мучеником, шахидом и символом иранской стойкости и веры. Культ мученичества и так занимает важнейшее место в шиизме, а теперь у иранцев есть новый символ настоящего великого шахида и патриота, защитника родины и веры. Аятолла в любом случае остался бы в истории Ирана деятелем исторического масштаба — после 37 лет руководства страной (а еще восемь лет до этого он был президентом, то есть, по сути, вторым человеком в государстве). Но мученическая смерть от рук врагов подняла уважение к Хамении на невообразимый уровень, сделав его почитание по-настоящему религиозным. То есть вместо сокрушения Исламской Республики, что и было их главной целью, Америка и Израиль только укрепили ее фундамент. Потому что в войне грубой силы и циничного потребительского материализма против духа всегда побеждает настоящая вера.
Рахбар Хаменеи останется в истории — в мировой, а не только иранской — как настоящий бесстрашный герой. И как символ сопротивления вселенскому злу в отношениях между странами, цивилизациями и религиями — насилию и дьявольскому убеждению в собственной избранности, праве пасти и карать всех и вся. Сопротивления, которое неизбежно приводит к победе духа над плотью, вечной жизни над смертью.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
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