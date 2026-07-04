Моди рассказал, как Индия пережила энергетический кризис

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Индия смогла пережить энергетический кризис, связанный с блокадой Ормузского пролива, благодаря дружбе с разными странами.
- До начала кризиса Индия импортировала топливо и энергоносители из 25–26 стран, а во время конфликта начала импортировать топливо из более чем 40 стран.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Индия смогла пережить энергетический кризис, связанный с блокадой Ормузского пролива, благодаря дружбе с разными странами, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди.
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"В этот период войны (конфликта США и Израиля против Ирана – ред.) дружба Индии с другими странами оказалась крайне ценной. До начала кризиса Индия импортировала топливо и энергоносители всего лишь из 25-26 стран… Уже во время войны Индия начала импортировать топливо из более чем 40 стран", - сказал Моди на мероприятии в городе Балотра на севере Индии, его слова приводит газета Times of India.
Премьер добавил, что оппозиция в стране пыталась посеять слухи и страхи во время кризиса, однако Индии удалось эффективно пройти через него.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
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