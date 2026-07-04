Моди рассказал, как Индия пережила энергетический кризис

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"В этот период войны (конфликта США и Израиля против Ирана – ред.) дружба Индии с другими странами оказалась крайне ценной. До начала кризиса Индия импортировала топливо и энергоносители всего лишь из 25-26 стран… Уже во время войны Индия начала импортировать топливо из более чем 40 стран", - сказал Моди на мероприятии в городе Балотра на севере Индии, его слова приводит газета Times of India.