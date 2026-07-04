ВС России поразили хранилище ГСМ в Харьковской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС РФ поразили беспилотником "Герань-4" хранилище ГСМ в районе населенного пункта Панютино в Харьковской области.
- Цель была уничтожена.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. ВС РФ поразили беспилотником "Герань-4" хранилище ГСМ в Харьковской области, которым пользовались ВСУ, сообщило Минобороны России.
Ведомство также опубликовало кадры поражения хранилища. На них зафиксирован результат удара российского БПЛА.
"Цель была уничтожена", - говорится в сообщении.
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