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Москвичей предупредили о ливне с грозой - РИА Новости, 04.07.2026
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08:19 04.07.2026 (обновлено: 08:36 04.07.2026)
Москвичей предупредили о ливне с грозой

В Москве в субботу ожидается сильный дождь с грозой

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГроза в Москве
Гроза в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Гроза в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В субботу в Москве ожидается дождливая погода с грозой, на метр площади может выпасть до 11 литров воды.
  • Днем температура воздуха в Москве составит от +19 до +22 градусов, что ниже климатической нормы.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Дождь с грозой ожидается в Москве в субботу, на метр площади может выпасть до 11 литров воды, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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"В субботу Центральную Россию накроет циклон. В Москве и по области будет преобладать пасмурная и дождливая погода - ожидается до 11 литров воды на метр площади, возможна гроза", - рассказал Тишковец.
Синоптик уточнил, что в дневные часы воздух прогреется до плюс 19 - плюс 22 градусов, что на несколько градусов ниже климатической нормы.
"Ветер северной четверти четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 738 миллиметров ртутного столба. В воскресенье дожди продолжатся, ожидается еще до девяти миллиметров, под утро - плюс 14 - плюс 17, после полудня - плюс 18 - плюс 21 градус. Барометры покажут 735 миллиметров ртутного столба", - добавил Тишковец.
По его словам, начало следующей недели также будет дождливым и нежарким.
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