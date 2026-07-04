Москвичей предупредили о ливне с грозой

Краткий пересказ от РИА ИИ В субботу в Москве ожидается дождливая погода с грозой, на метр площади может выпасть до 11 литров воды.

Днем температура воздуха в Москве составит от +19 до +22 градусов, что ниже климатической нормы.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Дождь с грозой ожидается в Москве в субботу, на метр площади может выпасть до 11 литров воды, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

« "В субботу Центральную Россию накроет циклон. В Москве и по области будет преобладать пасмурная и дождливая погода - ожидается до 11 литров воды на метр площади, возможна гроза", - рассказал Тишковец.

Синоптик уточнил, что в дневные часы воздух прогреется до плюс 19 - плюс 22 градусов, что на несколько градусов ниже климатической нормы.

"Ветер северной четверти четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 738 миллиметров ртутного столба. В воскресенье дожди продолжатся, ожидается еще до девяти миллиметров, под утро - плюс 14 - плюс 17, после полудня - плюс 18 - плюс 21 градус. Барометры покажут 735 миллиметров ртутного столба", - добавил Тишковец