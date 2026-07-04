Рейтинг@Mail.ru
Россия нарастила экспорт гречки в Грузию - РИА Новости, 04.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 04.07.2026
Россия нарастила экспорт гречки в Грузию

Россия нарастила экспорт гречки в Грузию до максимума за четыре года

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкГречневая крупа
Гречневая крупа - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Гречневая крупа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поставки гречки из России в Грузию в мае достигли максимума за четыре года.
  • За месяц импорт гречки вырос на 40 процентов, а в годовом выражении — в 2,3 раза.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Поставки гречки из России в Грузию в мае достигли максимума за четыре года, увеличившись в месячном выражении на 40%, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы.
Грузия за май нынешнего года импортировала российской гречки на 724,8 тысячи долларов, что стало максимумом с апреля 2022 года - тогда стоимость поставок составила 1,06 миллиона долларов. За месяц импорт вырос на 40%, а в годовом выражении - в 2,3 раза.
Всего за январь-май Грузия приобрела у России гречки на 2,2 миллиона долларов, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ранее РИА Новости сообщало, что Грузия в нынешнем мае увеличила импорт из России пшеницы на 22%, до 7,98 миллиона долларов, и кукурузы - в 3,2 раза, до 1,3 миллиона долларов.
Продажа овощей и фруктов - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
ЕС захотел освободить большую часть армянского экспорта от пошлин
2 июля, 13:24
 
ГрузияРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала