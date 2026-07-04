Россия нарастила экспорт гречки в Грузию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Поставки гречки из России в Грузию в мае достигли максимума за четыре года.
- За месяц импорт гречки вырос на 40 процентов, а в годовом выражении — в 2,3 раза.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Поставки гречки из России в Грузию в мае достигли максимума за четыре года, увеличившись в месячном выражении на 40%, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы.
Грузия за май нынешнего года импортировала российской гречки на 724,8 тысячи долларов, что стало максимумом с апреля 2022 года - тогда стоимость поставок составила 1,06 миллиона долларов. За месяц импорт вырос на 40%, а в годовом выражении - в 2,3 раза.
Всего за январь-май Грузия приобрела у России гречки на 2,2 миллиона долларов, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ранее РИА Новости сообщало, что Грузия в нынешнем мае увеличила импорт из России пшеницы на 22%, до 7,98 миллиона долларов, и кукурузы - в 3,2 раза, до 1,3 миллиона долларов.