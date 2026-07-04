Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, кто получит прибавку к пенсии в августе - РИА Новости, 04.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:12 04.07.2026
В Госдуме рассказали, кто получит прибавку к пенсии в августе

Говырин: в августе часть пенсионеров получит прибавку за счет накоплений

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 августа 2026 года часть пенсионеров получит прибавку к выплатам за счет пенсионных накоплений: размер выплаты вырастет на 17,3% для тех, кому уже назначена накопительная пенсия через СФР.
  • Участники программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, родители, направившие материнский капитал на накопительную пенсию, и граждане, которые формировали такие средства добровольными взносами, получат рост на 19,3%.
  • Прибавка относится к срочной пенсионной выплате, назначаемой на выбранный человеком срок минимум на десять лет, и не касается обычной страховой пенсии по старости, социальной пенсии, выплат по инвалидности, по потере кормильца и военных пенсий.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Прибавку к пенсии на 17,3% с 1 августа в России получат те, кому уже назначена накопительная пенсия через Соцфонд, доплату на 19,3% увидят участники программы софинансирования и те, кто направил на накопительную пенсию материнский капитал, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"С 1 августа 2026 года часть пенсионеров получит прибавку к выплатам за счет пенсионных накоплений. Речь идет о тех, кому уже назначена накопительная пенсия через СФР. Для них размер выплаты вырастет на 17,3%. Заявление подавать не потребуется, перерасчет проведут автоматически по данным самого фонда", - сказал Говырин.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
В Госдуме рассказали, у кого вырастет пенсия в июле
27 июня, 05:26
Депутат отметил, что это касается ограниченной группы получателей. Накопительная пенсия есть у людей, за которых в прежние годы перечислялись страховые взносы на накопительную часть. В первую очередь это мужчины 1953–1966 годов рождения и женщины 1957–1966 годов рождения, за них взносы поступали в 2002–2004 годах, и граждане 1967 года рождения и моложе, за которых такие взносы перечислялись до заморозки накопительной части с 2014 года.
По словам Говырина, право на выплату возникает при достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин при наличии необходимого стажа и пенсионных коэффициентов. Августовская прибавка касается именно тех, кто уже получает ежемесячную выплату из этих средств
Говырин добавил, что участники программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, родители, направившие материнский капитал на накопительную пенсию, и граждане, которые формировали такие средства добровольными взносами, получат рост на 19,3%.
"Прибавка относится к срочной пенсионной выплате. Она назначается на выбранный человеком срок минимум на десять лет", - рассказал депутат.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
В Госдуме рассказали, как изменятся выплаты работающим пенсионерам
18 января, 03:38
Он отметил, что обычная страховая пенсия по старости, социальная пенсия, выплаты по инвалидности, по потере кормильца и военные пенсии в августовское повышение не входят.
"Получатель такой пенсии увидит прибавку только при наличии отдельной назначенной выплаты из пенсионных накоплений. Если человек забрал накопления единовременно, августовское увеличение ежемесячной выплаты к нему уже не применяется, пока на счете не появятся новые средства и фонд не назначит новую выплату", - сообщил Говырин.
По его словам, если накопления находятся в негосударственном пенсионном фонде, порядок и размер нужно проверять у своего фонда, а сообщение СФР относится к выплатам, которые ведет сам Социальный фонд.
Логотип Социального фонда России - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
В Соцфонде рассказали, кто может досрочно выйти на пенсию
2 июля, 05:53
 
ОбществоРоссияАлексей ГовыринГосдума РФЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала