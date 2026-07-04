В Госдуме рассказали, кто получит прибавку к пенсии в августе

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 августа 2026 года часть пенсионеров получит прибавку к выплатам за счет пенсионных накоплений: размер выплаты вырастет на 17,3% для тех, кому уже назначена накопительная пенсия через СФР.

Участники программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, родители, направившие материнский капитал на накопительную пенсию, и граждане, которые формировали такие средства добровольными взносами, получат рост на 19,3%.

Прибавка относится к срочной пенсионной выплате, назначаемой на выбранный человеком срок минимум на десять лет, и не касается обычной страховой пенсии по старости, социальной пенсии, выплат по инвалидности, по потере кормильца и военных пенсий.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Прибавку к пенсии на 17,3% с 1 августа в России получат те, кому уже назначена накопительная пенсия через Соцфонд, доплату на 19,3% увидят участники программы софинансирования и те, кто направил на накопительную пенсию материнский капитал, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").

"С 1 августа 2026 года часть пенсионеров получит прибавку к выплатам за счет пенсионных накоплений. Речь идет о тех, кому уже назначена накопительная пенсия через СФР. Для них размер выплаты вырастет на 17,3%. Заявление подавать не потребуется, перерасчет проведут автоматически по данным самого фонда", - сказал Говырин

Депутат отметил, что это касается ограниченной группы получателей. Накопительная пенсия есть у людей, за которых в прежние годы перечислялись страховые взносы на накопительную часть. В первую очередь это мужчины 1953–1966 годов рождения и женщины 1957–1966 годов рождения, за них взносы поступали в 2002–2004 годах, и граждане 1967 года рождения и моложе, за которых такие взносы перечислялись до заморозки накопительной части с 2014 года.

По словам Говырина, право на выплату возникает при достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин при наличии необходимого стажа и пенсионных коэффициентов. Августовская прибавка касается именно тех, кто уже получает ежемесячную выплату из этих средств

Говырин добавил, что участники программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, родители, направившие материнский капитал на накопительную пенсию, и граждане, которые формировали такие средства добровольными взносами, получат рост на 19,3%.

"Прибавка относится к срочной пенсионной выплате. Она назначается на выбранный человеком срок минимум на десять лет", - рассказал депутат.

Он отметил, что обычная страховая пенсия по старости, социальная пенсия, выплаты по инвалидности, по потере кормильца и военные пенсии в августовское повышение не входят.

"Получатель такой пенсии увидит прибавку только при наличии отдельной назначенной выплаты из пенсионных накоплений. Если человек забрал накопления единовременно, августовское увеличение ежемесячной выплаты к нему уже не применяется, пока на счете не появятся новые средства и фонд не назначит новую выплату", - сообщил Говырин.