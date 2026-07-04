ХДС проводит политику против немцев, заявила лидер АдГ

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"Что это за партия, ХДС, которая запрещает поднимать наши национальные цвета? Председательница, канцлер, которая вырывает флаг. Что это за сигнал? Но мы это увидели. Эти люди, эта партия, ХДС, проводят политику против немцев, против Германии, против интересов нашей страны", - сказала Вайдель в первый день федерального съезда АдГ. Трансляция речи велась на ее личном канале.