Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сопредседатель партии АдГ Алиса Вайдель заявила, что ХДС проводит политику против немцев и Германии.
- Она показала кадры, на которых Меркель отнимает флаг страны у бывшего генсека христианских демократов Германа Греэ.
- Алиса Вайдель высказала свое мнение в первый день федерального съезда "Альтернативы для Германии".
БЕРЛИН, 4 июл - РИА Новости. Христианско-демократический союз (ХДС), входящий в правящую коалицию в Германии, проводит политику против немцев и против всей своей страны, заявила сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.
В ходе выступления Вайдель показала кадры, снятые в 2013 году на вечере ХДС после победы на выборах в бундестаг. На них видно, как экс-канцлер ФРГ и бывший председатель партии Ангела Меркель отнимает флаг Германии у экс-генсека христианских демократов Германа Греэ, а затем уносит национальный символ со сцены.
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"Что это за партия, ХДС, которая запрещает поднимать наши национальные цвета? Председательница, канцлер, которая вырывает флаг. Что это за сигнал? Но мы это увидели. Эти люди, эта партия, ХДС, проводят политику против немцев, против Германии, против интересов нашей страны", - сказала Вайдель в первый день федерального съезда АдГ. Трансляция речи велась на ее личном канале.
Компания YouGov в июне опубликовала результаты соцопроса среди граждан Германии, согласно которым поддержка блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) сократилась до 20%, приблизившись к пятилетнему минимуму.
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