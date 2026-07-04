В Минобороны рассказали об основе обороны Константиновки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Основу обороны Константиновки ВСУ составляли отдельные укрепленные узлы, подготовленные к круговой и длительной обороне.
- Российская армия полностью освободила Константиновку, что, по словам Путина, открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Основу обороны Константиновки ВСУ составляли узлы, подготовленные к круговой и длительной обороне, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
"Ее (Константиновки - ред.) основу составляли отдельные укрепленные узлы, подготовленные к круговой и длительной обороне", - сказал Рудской на брифинге в Минобороны РФ.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.