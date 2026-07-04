Константиновка входит в число крупнейших населенных пунктов Донбасса

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Освобожденная Константиновка являлась седьмым по площади и численности населения крупным административным центром Донбасса, заявил начальник Главного оперативного управления генштаба - первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Он добавил, что на начало 2022 года в ней проживало свыше 78 тысяч человек.