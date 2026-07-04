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Константиновка входит в число крупнейших населенных пунктов Донбасса - РИА Новости, 04.07.2026
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10:47 04.07.2026
Константиновка входит в число крупнейших населенных пунктов Донбасса

Константиновка является седьмым по площади административным центром Донбасса

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВС РФ освободили районы Константиновки в ДНР
ВС РФ освободили районы Константиновки в ДНР - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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ВС РФ освободили районы Константиновки в ДНР
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Константиновка являлась седьмым по площади и численности населения крупным административным центром Донбасса.
  • В городе проживало свыше 78 тысяч человек, и он считался столицей стекольной промышленности и одним из крупнейших центров металлургии на востоке Украины, а также важным транзитным железнодорожным узлом.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Освобожденная Константиновка являлась седьмым по площади и численности населения крупным административным центром Донбасса, заявил начальник Главного оперативного управления генштаба - первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Константиновка являлась седьмым по площади и численности населения крупным административным центром Донбасса", - сказал Рудской на брифинге Минобороны для СМИ.
Он добавил, что на начало 2022 года в ней проживало свыше 78 тысяч человек.
"Этот город считался столицей стекольной промышленности и одним из крупнейших на востоке Украины центром черной и цветной металлургии, а также важным транзитным железнодорожным узлом", - заключил заместитель начальника генштаба.
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассУкраинаСергей РудскойВооруженные силы РФ
 
 
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