Краткий пересказ от РИА ИИ
- Константиновка являлась седьмым по площади и численности населения крупным административным центром Донбасса.
- В городе проживало свыше 78 тысяч человек, и он считался столицей стекольной промышленности и одним из крупнейших центров металлургии на востоке Украины, а также важным транзитным железнодорожным узлом.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Освобожденная Константиновка являлась седьмым по площади и численности населения крупным административным центром Донбасса, заявил начальник Главного оперативного управления генштаба - первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Константиновка являлась седьмым по площади и численности населения крупным административным центром Донбасса", - сказал Рудской на брифинге Минобороны для СМИ.
Он добавил, что на начало 2022 года в ней проживало свыше 78 тысяч человек.
"Этот город считался столицей стекольной промышленности и одним из крупнейших на востоке Украины центром черной и цветной металлургии, а также важным транзитным железнодорожным узлом", - заключил заместитель начальника генштаба.
В Генштабе рассказали об освобождении Степановки
15 февраля, 09:00