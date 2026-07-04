Во Флориде из-за удара молнии погиб человек

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Один человек погиб в результате удара молнии на пляже в Форт-Майерс-Бич в американском штате Флорида, еще трое получили ранения, сообщает местный офис шерифа.

Телеканал Fox со ссылкой на пожарную охрану сообщает, что когда спасательные бригады прибыли на место происшествия, один человек уже был без сознания, реанимировать его не удалось.