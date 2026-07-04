Во Флориде из-за удара молнии погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На пляже в Форт-Майерс-Бич в американском штате Флорида один человек погиб и трое получили ранения в результате удара молнии.
- Аварийные службы и детективы работают на месте происшествия и расследуют причины произошедшего.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Один человек погиб в результате удара молнии на пляже в Форт-Майерс-Бич в американском штате Флорида, еще трое получили ранения, сообщает местный офис шерифа.
"Управление шерифа округа Ли находится на месте происшествия (на пляже - ред.)... в связи с ударом молнии. На данный момент, по всей видимости, в инцидент вовлечены четыре человека, по меньшей мере три из них были доставлены в местные больницы... Один человек получил опасные для жизни травмы и скончался", - написал шериф округа Кармин Марчено в соцсети Х.
На месте происшествия работают аварийные службы и детективы, которые расследуют причины произошедшего.
Телеканал Fox со ссылкой на пожарную охрану сообщает, что когда спасательные бригады прибыли на место происшествия, один человек уже был без сознания, реанимировать его не удалось.
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