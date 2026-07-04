В Словакии открылся референдум о лишении Фицо выплат

Краткий пересказ от РИА ИИ В Словакии начался референдум о лишении премьер-министра Роберта Фицо пожизненных выплат.

Гражданам предстоит ответить на два вопроса: об отмене пожизненной ренты для Фицо и о восстановлении специальной прокуратуры и национального агентства по борьбе с преступностью.

БРАТИСЛАВА, 4 июл — РИА Новости. Участки для голосования на референдуме о лишении премьер-министр Словакии Роберта Фицо пожизненных выплат открылись в республике, сообщила пресс-служба МВД страны.

"Время проведения референдума с 7:00 (8:00 мск) до 22:00 (23:00 мск)", — говорится в сообщении министерства.

Гражданам Словакии в субботу предлагается ответить на два вопроса: "Согласны ли вы с отменой так называемой пожизненной ренты, например, для Роберта Фицо ?" и "Согласны ли вы с тем, чтобы были восстановлены специальная прокуратура и национальное агентство по борьбе с преступностью?".

Референдум инициировала внепарламентская партия Demokrati ("Демократы"), поскольку в июле 2024 года в Словакии вступили в силу поправки, согласно которым бывшим премьер-министрам, занимавшим свои посты не менее двух сроков, положена ежемесячная пожизненная выплата в размере заработной платы депутата, составляющей на данный момент более четырех тысяч евро. Данным критериям в республике соответствует только Фицо, который возглавляет словацкое правительство в третий раз.

Для того чтобы референдум был объявлен состоявшимся, явка должна превысить 50%. Из девяти референдумов, которые проводились в Словакии в разное время, успешным был только один: на референдуме о вступлении страны в Европейский союз в мае 2003 года явка превысила 52%.