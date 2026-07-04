Краткий пересказ от РИА ИИ Британский журналист Грэм Филлипс рассказал, что жители Константиновки в ДНР еще в 2014 году массово выступали против украинской власти и поддерживали Россию.

ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Жители Константиновки в ДНР еще в 2014 году массово выступали против украинской власти и поддерживали Россию, рассказал РИА Новости британский журналист Грэм Филлипс, освещающий события в Донбассе.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.

"Весной в 2014 году я жил в Славянске, передвигался все время и остановился в Константиновке, чтобы сделать репортаж, посмотреть на город и остались очень яркие воспоминания. Замечательный Донбасский город, замечательные люди. Я с народом много общался, и там референдум проводили, там они голосовали массово за ДНР и поддерживали Россию", - рассказал Филлипс.

Он предоставил видео РИА Новости, на котором люди говорят, что живут там и рады референдуму.