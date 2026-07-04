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Журналист Филлипс рассказал, как жители Константиновки поддерживали Россию - РИА Новости, 04.07.2026
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Журналист Филлипс рассказал, как жители Константиновки поддерживали Россию

Филлипс: жители Константиновки еще в 2014 году были против действий Киева

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoГрэм Филлипс
Грэм Филлипс - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Грэм Филлипс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский журналист Грэм Филлипс рассказал, что жители Константиновки в ДНР еще в 2014 году массово выступали против украинской власти и поддерживали Россию.
ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Жители Константиновки в ДНР еще в 2014 году массово выступали против украинской власти и поддерживали Россию, рассказал РИА Новости британский журналист Грэм Филлипс, освещающий события в Донбассе.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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"Весной в 2014 году я жил в Славянске, передвигался все время и остановился в Константиновке, чтобы сделать репортаж, посмотреть на город и остались очень яркие воспоминания. Замечательный Донбасский город, замечательные люди. Я с народом много общался, и там референдум проводили, там они голосовали массово за ДНР и поддерживали Россию", - рассказал Филлипс.
Он предоставил видео РИА Новости, на котором люди говорят, что живут там и рады референдуму.
"Мы против фашизма, против национализма, такая Украина нам не нужна", - говорит одна из местных жительниц на видео, снятом Филлипсом в Константиновке в 2014 году.
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