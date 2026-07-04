Участники AY YOLA рассказали, почему не смогли выступить в Европе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Участники музыкального проекта AY YOLA не смогли провести концерты в Болгарии, Германии и Венгрии из-за проблем с получением виз.
- Выступления были отменены, несмотря на высокий интерес публики и полностью распроданные билеты.
- Проект AY YOLA получил широкую известность благодаря песне Homay, основанной на мотивах башкирского эпоса «Урал-батыр».
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Участники музыкального проекта AY YOLA рассказали в интервью РИА Новости, что не смогли провести концерты в ряде европейских стран из-за проблем с получением виз, несмотря на высокий интерес со стороны местной публики.
По их словам, отмена выступлений произошла, когда билеты на них были полностью распроданы.
"На все концерты билеты были распроданы. В Софии два дня подряд - два солд-аута. Надеемся, еще побываем. А так, мы уже выступали во многих странах: и в Монголии, и в Турции", - добавили участники коллектива.
AY YOLA получила широкую известность благодаря песне Homay, основанной на мотивах башкирского эпоса "Урал-батыр". Композиция стала популярной далеко за пределами России и вошла в музыкальные чарты ряда стран.