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Участники AY YOLA рассказали, почему не смогли выступить в Европе - РИА Новости, 04.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:46 04.07.2026
Участники AY YOLA рассказали, почему не смогли выступить в Европе

Выступления AY YOLA в Европе были отменены из-за визовых ограничений

CC BY-SA 4.0 / Alikhan 1987 (cropped, color correction) / Группа Ay YolaГруппа Ay Yola
Группа Ay Yola - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
CC BY-SA 4.0 / Alikhan 1987 (cropped, color correction) / Группа Ay Yola
Группа Ay Yola. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Участники музыкального проекта AY YOLA не смогли провести концерты в Болгарии, Германии и Венгрии из-за проблем с получением виз.
  • Выступления были отменены, несмотря на высокий интерес публики и полностью распроданные билеты.
  • Проект AY YOLA получил широкую известность благодаря песне Homay, основанной на мотивах башкирского эпоса «Урал-батыр».
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Участники музыкального проекта AY YOLA рассказали в интервью РИА Новости, что не смогли провести концерты в ряде европейских стран из-за проблем с получением виз, несмотря на высокий интерес со стороны местной публики.
"У нас были планы на Европу. Наши поклонники знают, что мы не смогли, к сожалению, туда приехать. Мы выступали в Сербии, но не попали в Болгарию, Германию и Венгрию. Мы не получили визы из-за соображений безопасности, по крайней мере, нам так сказали", - рассказали артисты.
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По их словам, отмена выступлений произошла, когда билеты на них были полностью распроданы.
"На все концерты билеты были распроданы. В Софии два дня подряд - два солд-аута. Надеемся, еще побываем. А так, мы уже выступали во многих странах: и в Монголии, и в Турции", - добавили участники коллектива.
AY YOLA получила широкую известность благодаря песне Homay, основанной на мотивах башкирского эпоса "Урал-батыр". Композиция стала популярной далеко за пределами России и вошла в музыкальные чарты ряда стран.
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