Участники AY YOLA рассказали, почему не смогли выступить в Европе

Краткий пересказ от РИА ИИ Участники музыкального проекта AY YOLA не смогли провести концерты в Болгарии, Германии и Венгрии из-за проблем с получением виз.

Выступления были отменены, несмотря на высокий интерес публики и полностью распроданные билеты.

Проект AY YOLA получил широкую известность благодаря песне Homay, основанной на мотивах башкирского эпоса «Урал-батыр».

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Участники музыкального проекта AY YOLA рассказали в интервью РИА Новости, что не смогли провести концерты в ряде европейских стран из-за проблем с получением виз, несмотря на высокий интерес со стороны местной публики.

"У нас были планы на Европу . Наши поклонники знают, что мы не смогли, к сожалению, туда приехать. Мы выступали в Сербии , но не попали в Болгарию, Германию и Венгрию. Мы не получили визы из-за соображений безопасности, по крайней мере, нам так сказали", - рассказали артисты.

По их словам, отмена выступлений произошла, когда билеты на них были полностью распроданы.

"На все концерты билеты были распроданы. В Софии два дня подряд - два солд-аута. Надеемся, еще побываем. А так, мы уже выступали во многих странах: и в Монголии, и в Турции", - добавили участники коллектива.